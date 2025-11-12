ATENCIÓN, inmigrantes en Estados Unidos: Donald Trump DEFIENDE la visa H-1B por un motivo importante

En una reciente entrevista con Fox News, el presidente Donald Trump destacó la importancia de atraer a trabajadores con habilidades especializadas a Estados Unidos, señalando que la falta de talento calificado dificulta cubrir ciertos puestos clave. Además, durante la conversación, Trump abordó el tema de las visas H-1B, que permiten contratar a profesionales extranjeros en áreas estratégicas.

Imagen: The Times of India

¿Cuál es el importante motivo por el que Donald Trump defiende la visa H-1B?

Al ser consultado por Laura Ingraham sobre la posibilidad de reducir las visas H-1B, Trump respondió: "Estoy de acuerdo, pero también debemos atraer talento".

La presentadora le recordó que "aquí tenemos mucha gente talentosa", a lo que Trump replicó: "No, no tenemos… nos faltan ciertos talentos, y la gente tiene que aprender. No se puede sacar a la gente de la cola del paro y decirles: 'Los voy a poner en una fábrica donde vamos a fabricar misiles'".

El presidente señaló que ciertas industrias requieren habilidades altamente especializadas que no siempre se encuentran en la fuerza laboral local, un argumento clave para mantener un flujo constante de trabajadores extranjeros capacitados.

Redadas del ICE y su impacto en la industria de Estados Unidos

Donald Trump también mencionó la redada realizada por el ICE en septiembre en una planta de Hyundai en Georgia, donde cientos de contratistas surcoreanos fueron arrestados y deportados debido a su estatus migratorio.

"En Georgia hicieron redadas porque querían expulsar a los inmigrantes ilegales; tenían gente de Corea del Sur que se había dedicado toda su vida a fabricar baterías", explicó. "Ya saben, fabricar baterías es muy complicado. No es fácil. Es muy peligroso, hay muchas explosiones, muchos problemas. Tenían como 500 o 600 personas, en las primeras etapas, para fabricar baterías y enseñar a otros cómo hacerlo. Querían que se fueran del país. Vas a necesitar a esa gente, Laura".

Estas declaraciones llegan poco después de que Donald Trump, durante su visita a Corea del Sur, se mostrara en contra de las redadas en lugares de trabajo, criticando las acciones federales que afectaban directamente a trabajadores altamente capacitados.

¿Cuáles son las medidas recientes sobre visas H-1B para inmigrantes en Estados Unidos?

En septiembre, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que estableció una tasa de solicitud de 100,000 dólares para las visas H-1B, como parte de su estrategia para controlar la inmigración laboral. Esta medida, junto con otras restricciones, buscaba regular estrictamente la entrada de trabajadores extranjeros, aunque ahora el presidente reconoce la necesidad de mantener el acceso a talento especializado.