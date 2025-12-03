ALERTA beneficios: así llega el PAGO del Seguro Social CON AUMENTO, fechas y NUEVOS MONTOS AQUÍ

En Estados Unidos, el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) sigue siendo uno de los pilares más importantes para quienes dependen de un apoyo económico mensual para cubrir lo esencial. Este beneficio federal está dirigido a personas con ingresos muy bajos, adultos mayores, individuos con discapacidad y familias que necesitan estabilidad financiera. Por eso, cada modificación en las fechas de pago o en los montos genera inquietud y obliga a los beneficiarios a mantenerse informados.

Con el final del 2025 acercándose, muchos hogares ya quieren saber cuándo llegará el próximo depósito y cómo se aplicarán los ajustes por el aumento del costo de vida (COLA) en los primeros pagos del 2026. Aquí te dejamos la guía más clara y actualizada para que no pierdas ningún detalle.

Fechas clave: depósitos adelantados y aumentos.

Fechas confirmadas para diciembre de 2025

El SSI mantiene una regla sencilla: el pago se entrega el primer día de cada mes, salvo que sea fin de semana o feriado. En esos casos, la fecha se adelanta.

Así funcionará el calendario de diciembre:

1 de diciembre de 2025: Pago mensual regular del SSI (ya acreditado).

Pago mensual regular del SSI (ya acreditado). 31 de diciembre de 2025: Pago adelantado correspondiente a enero de 2026, debido al feriado de Año Nuevo.

Este depósito adelantado es clave para que los beneficiarios puedan cubrir gastos de inicio de año sin retrasos bancarios ni días adicionales de espera.

Primeros pagos del 2026: cambios y aumentos confirmados

El 2026 arrancará con ajustes automáticos por el COLA, que para este ciclo será del 2.8%. Aunque el incremento es moderado, es un alivio para quienes han enfrentado aumentos constantes en alimentos, transporte, servicios y renta.

Las fechas serán las siguientes:

2 de enero de 2026: Pago adelantado para quienes reciben SSI desde antes de mayo de 1997. El día habitual cae sábado.

¿Cuánto subirá tu pago del SSI en 2026?

Con el COLA aplicado, los nuevos montos aproximados serán:

SSI individual: Hasta US$994 por mes

Hasta SSI para parejas: Hasta US$1,491 por mes

Estos valores ajustados aparecerán automáticamente en la cuenta de my Social Security. Además, la SSA enviará la notificación por correo tradicional.

¿Qué pasa si el depósito cae en fin de semana o feriado?

La SSA mantiene una política clara: si el pago cae en un día no hábil, se mueve al día laborable anterior. Esto evita retrasos y garantiza que el dinero llegue a tiempo durante temporadas particularmente complicadas, como diciembre y los primeros días del año.

¿No te llegó el pago? Esto debes hacer

Si notas que el depósito no aparece en tu cuenta:

Revisa tu cuenta de my Social Security para confirmar si fue procesado.

para confirmar si fue procesado. Verifica tu información bancaria : un cambio de cuenta o banco puede detener el pago.

: un cambio de cuenta o banco puede detener el pago. Llama al 1-800-772-1213 , la línea oficial del Seguro Social.

, la línea oficial del Seguro Social. También puedes actualizar tus datos directamente desde la plataforma digital de la SSA.

Estar al día con tu información bancaria es clave para evitar demoras que suelen aumentar durante las temporadas festivas.

¿Por qué importa tanto el COLA?

El ajuste anual por el costo de vida es lo que evita que la inflación erosione el poder adquisitivo de los beneficiarios. Aunque el 2.8% pueda parecer un aumento modesto, es una herramienta fundamental para mantener la estabilidad de millones de hogares que dependen del SSI para gasto básico: vivienda, medicina, alimentación y transporte.

Fechas clave