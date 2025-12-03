Atención migrantes con nueva política de Trump: USCIS realizará visitas sorpresa a residentes para comprobar "buena conducta moral"

El gobierno de los Estados Unidos se mantiene firme en el endurecimiento de las políticas migratorias que Donald Trump prometió durante la campaña presidencial, por lo que recientemente se ha restablecido una medida que parecía ya en el pasado, la misma que ya está implementando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Visitas sorpresa de USCIS a solicitantes de residencia o ciudadanía

Se trata de las visitas sorpresa, ya sea en las viviendas, centro de trabajo y hasta entornos personales de los residentes, así como para aquellos que tienen procesos vigentes para obtener la ciudadanía estadunidense. ¿Con qué objetivo? el de comprobarse que estén cumpliendo una buena conducta moral, siendo este un requisito vital para la aprobación del trámite final.

Si bien muchos podrían considerar que se trata de una medida de sentido común, lo cierto es que hay otros sectores que, por lo menos, la consideran altamente invasivas. Como dice el abogado en inmigración, David Gálvez, esto permite a oficiales de esta agencia a entrevistar a cualquier persona con la finalidad de establecer el carácter "moral" del solicitante, incluyendo vecinos, empleadores, amigos y familiares. Todo esto sin aviso previo.

USCIS tiene la autorización de visitar tu hogar, trabajo, vecindario e iglesia para preguntar por ti si eres solicitante de residencia o ciudadanía.

Gálvez apunta la relación que hay entre estas nuevas medidas migratoria con los cada vez más extensos exámenes de naturalización no son antojadizas, tienen el claro objetivo de incidir dramáticamente en el aumento de la demora del proceso: "Inmigración está buscando otra manera de poner trabas (...) para inculcar miedo y disuadir a algunos de aplicar", aseguró.

Sin embargo, y aunque no lo creas, sí existe una forma para evitar estas apariciones inesperadas de oficiales de USCIS. ¿Qué debes hacer? Simple, entregar por escrito declaraciones firmadas por compañeros de trabajadores, jefes en el centro de labores, vecinos de la comunidad donde vives, inclusive de la iglesia a la que asistes. Con esto, USCIS podría descartar que alguno de sus agentes se aparezca.

Antes era "más fácil" naturalizarse

Univisión Noticias rescata el testimonio de David, migrante que prefirió mantener su identidad en secreto, cuenta que es un solicitante de ciudadanía, quien no teme por su historial, pero sí por las formas que se emplean para aplicar esta como otras medidas.

"Están buscando trabas para frenar la inmigración, para frenar que la gente se haga ciudadana y vote (...) Conozco gente que, en dos, tres meses ya eran ciudadanos", dice al final recordando que él es residente permanente por más de dos décadas, lamentando no haber comenzado el proceso antes cuando la naturalización no era tan intimidante como ahora y más fácil de solicitarla.