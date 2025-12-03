ATENCIÓN en estados Unidos: estos niños serán los beneficiados con los $1,000 de la “Cuenta Trump”

El gobierno confirmó un beneficio histórico para apoyar el futuro financiero de millones de niños en Estados Unidos. Se trata de las llamadas “Cuentas Trump”, un mecanismo de ahorro que entregará un depósito inicial de US$1,000 a los menores nacidos entre 2025 y 2028, como parte del paquete fiscal aprobado por el Congreso en julio de 2025.

Estas cuentas permitirán que las familias acumulen dinero libre de impuestos y lo utilicen posteriormente en educación, capacitación laboral o para iniciar un pequeño negocio.

Padres podrán aportar hasta $5,000 al año a la Cuenta Trump.

¿Quiénes califican para abrir una Cuenta Trump?

Todo menor de menos de 18 años con número de Seguro Social podrá tener una Cuenta Trump creada por sus padres o tutores.

El programa establece que:

Los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 recibirán automáticamente US$1,000 del gobierno .

recibirán automáticamente . Los padres podrán aportar hasta US$5,000 al año sin perder los beneficios fiscales.

sin perder los beneficios fiscales. No existe un límite de ingresos para recibir el depósito inicial.

Los fondos solo podrán retirarse cuando el beneficiario cumpla 18 años .

. El dinero deberá utilizarse para estudios, formación laboral o emprendimientos.

Cómo abrir una Cuenta Trump en Estados Unidos

Aunque el programa aún no está completamente habilitado, los padres interesados pueden adelantar el proceso presentando el Formulario 4547 del IRS, incluso junto con la declaración de impuestos de 2025.

A partir del 4 de julio de 2026, será posible realizar aportes anuales de hasta US$5,000 por niño, que continuarán permitiéndose hasta el año previo a que el beneficiario cumpla la mayoría de edad.

¿Cuánta rentabilidad podrían generar estas cuentas?

El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca estimó que un depósito inicial de US$1,000 podría crecer hasta US$5,800 en 18 años, bajo una tasa de rendimiento promedio del 10.3%.

Si se realizan las contribuciones máximas, un niño nacido en 2026 podría acumular:

US$303,000 al cumplir 18 años

al cumplir 18 años US$1,091,900 al cumplir 28 años

La millonaria donación de Michael y Susan Dell

El presidente Donald Trump anunció el 2 de diciembre que Michael y Susan Dell aportaron US$6,250 millones al programa. Gracias a esta donación, 25 millones de niños con ingresos familiares menores a US$150,000 anuales recibirán US$250 adicionales en sus Cuentas Trump. “Si hay una inversión que nunca deja de crecer, es invertir en los niños”, afirmó Michael Dell en X.

¿Cuándo podrán las familias usar el dinero de la Cuenta Trump?

Los fondos acumulados solo estarán disponibles cuando el beneficiario cumpla 18 años, sin excepciones. En ese momento, el joven podrá destinar el dinero exclusivamente a educación, programas de capacitación laboral, iniciar un pequeño negocio o proyectos aprobados como desarrollo profesional. El objetivo central es evitar retiros prematuros y asegurar que el ahorro contribuya directamente al futuro económico del menor.