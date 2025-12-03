Sabrina Carpenter explota contra la Casa Blanca: arremetió contra gobierno de EE. UU. por usar su canción para mostrar redadas migratorias

Es raro ver a Sabrina Carpenter relacionada a temas políticos de los Estados Unidos, pero la artista pop explotó en cólera cuando vio que un video sobre redadas migratorias que usaba una de sus canciones y que fue compartido por la Casa Blanca. La cantante mostró su rechazo y exigió que no se utilicen sus temas para esta "agenda".

Sabrina Carpenter molesta con Trump por video de redadas

Todo sucedió el pasado martes 2 de diciembre, la Casa Blanca compartió un video en X y TikTok en el cual se mostraban una serie de arrestos a inmigrantes por parte de agentes migratorios, ante lo cual, la intérprete de "Espresso" fue clara y tajante.

El clip enseña el accionar de los federales mientras de fondo suena el tema "Juno", ante lo cual Carpenter no dudó en expresarse: "Este video es malvado y repugnante. No me involucran nunca a mí ni a mi música para beneficiar tu inhumana agenda".

Gobierno de Trump responde a Sabrina Carpenter

Pero, como ya es el estilo de la presente administración, la Casa Blanca no tardó mucho en contestar las palabras de la cantante en palabras del portavoz, Abigai Jackson: "Aquí va un mensaje 'short n' sweet' para Sabrina Carpenter: no pediremos perdón por deportar a peligrosos asesinos ilegales, violadores y pedófilos de nuestro país. Cualquiera que defienda a estos monstruos debe de ser estúpido, ¿o es lento?" dijo en alusión a la canción "Manchild".

Pero, Sabrina Carpenter no es la primera que exige al gobierno de Donald Trump a que deje de usar sus canciones, el caso más reciente tuvo lugar en 2024 cuando Beyoncé amenazó con una orden de cese y desistimiento a la campaña del republicano por usar "Freedom", canción que terminó empleando Kamala Harris, excandidata presidencial.

Sin embargo, también podemos recordar a otros artistas como la legendaria banda sueca ABBA, así como el cantautor Kenny Loggins y la popular banda de rock Foo Fighters, quienes exigieron que sus temas no fueran ligadas a Trump o sus casus a lo largo de los años.