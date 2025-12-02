ALERTA en Walmart de Rawlins: se reporta inmediata evacuación por peligrosa AMENAZA de bomba

¡Atención! Recientemente, se reportó una falsa alerta de bomba que provocó la evacuación inmediata del Walmart en Rawlins, en EE. UU. Este incidente se registró aproximadamente a las 10:30 p. m. del último 30 de noviembre, cuando el Departamento de Policía de dicho lugar recibió una llamada anónima que informaba sobre la presencia de tres dispositivos explosivos en el establecimiento.

Tras la alarma en el local, situado en 2390 East Cedar Street, las autoridades locales no dudaron en movilizar a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de los clientes y los trabajadores. ¿Se confirmó una amenaza de bomba? AQUÍ lo que se reveló.

Walmart de Rawlins: se reporta inmediata evacuación por peligrosa amenaza de bomba

'bigfoot99.com' y otros portales difundieron la última acción que tomaron, en conjunto, las autoridades de Rawlins, la Oficina del Sheriff del Condado de Carbon y la Patrulla de Carreteras de Wyoming, quienes realizaron la evacuación de una tienda Walmart tras recibir una amenaza de bomba.

Según las declaraciones del jefe de policía, Mike Ward, los oficiales encargos del caso no dudaron en realizar un exhaustivo registro de las instalaciones, incluyendo los baños, donde se había señalado que podría haber un artefacto explosivo. No obstante, al no encontrar ningún objeto sospechoso, la gerencia de Walmart decidió que todo siga a la normalidad y que los empleados regresaran a sus labores.

Walmart: se reporta inmediata evacuación por peligrosa amenaza de bomba.

Ward resaltó que la llamada anónima lanzó una advertencia sobre la posibilidad de explosiones en un plazo de 30 minutos, lo que llevó a los agentes a iniciar la búsqueda una vez transcurrido ese tiempo. Pese a la gravedad de la situación, no se usaron perros detectores de bombas, ya que los más cercanos se encontraban a una distancia considerable.

La alerta, tal como confirmó el jefe de policía, se realizó desde un número bloqueado que, al parecer, estaba fuera de la región, y el autor de la llamada, el cual todavía no ha sido revelado, empleó un modificador de voz para ocultar su verdadera identidad, lo que complicó la investigación y dejó a los agentes con escasa información sobre él.

¿Cuál es la tienda que más vende en EE. UU.?

Por otro lado, es importante conocer que el gigante en el ámbito de las ventas es Walmart. La empresa destaca en la categoría de supercenters, que es la que reporta mayores ingresos. No obstante, al analizar el rendimiento de cada tienda de manera individual, Costco se lleva el reconocimiento como la empresa líder en este aspecto.

En tanto, en ambas tiendas hay diversas promociones en festividades, tal como sucedió en el Día de Acción de Gracias.