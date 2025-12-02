¿Se viene el fin de Walmart en EE. UU.? Recientemente, una de las víctimas del apuñalamiento masivo ocurrido en una tienda de la empresa estadounidense, en el norte de Michigan, presentó una demanda civil contra la cadena de supermercados.

Como se recuerda, este incidente dejó a varias personas heridas, generando, hasta un ahora, un gran debate por la falta de seguridad en los espacios públicos y la responsabilidad de las empresas en la protección de sus clientes. ¿Qué se exige en la demanda? ¿Se cerrará el local tras lo sucedido? AQUÍ todo lo que se sabe.

Walmart: víctima de apuñalamiento masivo demanda a la empresa por negligencia tras ataque

'mlive.com' y Morgan & Morgan, el bufete de abogados más grande de EE. UU. especializado en lesiones personales, se pronunciaron sobre un caso que ha impactado al país. Como se recuerda, el 26 de julio en una tienda Walmart en Garfield, cerca de Traverse City, Bradford Gille, fue arrestado y enfrenta 11 cargos de intento de asesinato y uno de terrorismo, además de un proceso civil.

Al respecto, el abogado de una de las víctimas de Gille, David Stechow, señaló que Walmart mostró negligencia durante el ataque, que se prolongó por 33 minutos en el interior del establecimiento. Según el letrado, el minorista no cumplió con sus propias políticas de seguridad, que incluyen la identificación de comportamientos sospechosos.

Gille ingresó a la tienda con una mochila grande a las 4:10 p. m., mientras los clientes lo observaban por sus actitudes sospechosas. Ante sus ataques en el interior de la tienda, el demandante y víctima, Aaron Boudot, quien se encontraba en la tienda con su esposa e hijos, intentó detener a Gille al extender su brazo, pero fue apuñalado en el brazo derecho y en la espalda, lo que le causó una hemorragia.

Tras ello, Gille fue sometido y arrestado. Según Boudot, los servicios de emergencia llegaron cuando él estaba en estado crítico, lo que llevó a su traslado a un hospital, donde fue operado debido a una lesión nerviosa en el brazo.Boudot no ha recuperado la movilidad de su extremidad derecha. Días después, ha decidido demandar a la empresa.

¿Qué pide Boudot tras ser víctima de Guille y negligencia de Walmart?

Los letrados Stechow y Nicholas Panagakis confirmaron el proceso legal contra la empresa, pero no revelaron la cifra exacta de la demanda, señalando que será el jurado quien tome esa decisión.

Señalaron que el propósito de la acción legal es forzar a Walmart a adherirse a sus propias políticas de prevención de incidentes similares y, además, buscar una compensación para Boudot y su familia por los gastos médicos, así como por el sufrimiento físico y emocional derivado de este hecho.