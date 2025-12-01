¡Atención! Recientemente, la policía de Mobile, en Alabama, Estados Unidos, reportó la inmediata detención de Joseph Hart, quien fue arrestado tras ser acusado de intentar robar ropa en una tienda Walmart ubicada en la carretera de servicio de la Interestatal 65. Según las primeras investigaciones y las autoridades, Hart enfrentará cargos de robo tras amenazar a los empleados con dos bates de béisbol.

Walmart: arrestan a hombre tras robar y amenazar a empleados con bates de béisbol

'Fox10tv.com', otros portales web y las autoridades locales de Alabama revelaron que un joven de apenas 22 años, sin hogar, se encuentra bajo custodia en la cárcel metropolitana del condado de Mobile. Su situación es complicada, pues enfrenta cargos por robo en primer grado y resistencia al arresto, tal como se evidenció en los registros penitenciarios.

La policía local señaló que este incidente se habría llevado a cabo alrededor de las 8:25 a. m. del sábado 29 de noviembre en una tienda situada en 101 E. I-65 Service Road. Según los reportes que se difundieron, el detenido, identificado como Hart, ingresó al establecimiento, tomó varias prendas y se las probó antes de regresar al área de ventas.

Tras ser confrontado por un empleado frente al robo, Hart supuestamente tomó dos bates de béisbol y comenzó a amenazar al trabajador. Tras aquella acción, el hombre fue arrestado al salir de la tienda y trasladado a la cárcel de Metro. No obstante, no se conoció más información al respecto ni la identificación del trabajador.

