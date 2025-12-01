Conseguir la ciudadanía estadounidense a través del proceso de naturalización requiere la aprobación de dos exámenes: uno de inglés y otro de educación cívica. Sin embargo, existen regulaciones establecidas para este mes de diciembre, los cuales indican que algunos solicitantes que superen los 50 años pueden beneficiarse de ciertas excepciones particulares. ¿Cómo cuáles? AQUÍ los detalles.

USCIS: actualizaciones en el examen de ciudadanía y excepciones para estos solicitantes

Mediante información internacional, se conoció que el proceso para obtener el examen de ciudadanía 2025 en EE. UU. ha presentado últimas actualizaciones. El proceso de naturalización exige que todos los solicitantes demuestren un dominio básico del idioma inglés, lo que abarca la lectura, escritura y pronunciación de términos comunes.

Asimismo, deben presentar un examen de civismo que evalúe su comprensión sobre la historia y la estructura del gobierno estadounidense. La última actualización se refiere al Examen de Educación Cívica para la Naturalización de 2025, aplicable a quienes enviaron el Formulario N-400 desde el 20 de octubre.

Esta evaluación, que se realiza de forma oral y que ha generado preocupación entre los extranjeros, consta de 20 preguntas seleccionadas de un total de 128. Para aprobar, el aspirante debe responder correctamente al menos 12 preguntas; si falla en nueve, se considera que no ha superado el examen.

Cabe mencionar que los solicitantes que presentaron su solicitud antes de la fecha mencionada, seguirán utilizando la versión del examen de 2008, que incluye solo diez preguntas de un banco de 100, requiriendo seis respuestas correctas para aprobar.

¿Quiénes pueden ser exentos de este requisito y por qué?

Bajo este contexto, es importante saber que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) señala que algunos solicitantes pueden estar exentos del requisito de inglés si cumplen con ciertas condiciones de edad y tiempo de residencia.

Las exenciones más comunes son la regla "50/20", que se aplica a personas de 50 años o más con 20 años como residentes permanentes, y la regla "55/15", destinada a quienes tienen 55 años o más y han radicado más de 15 años en el país con una Green Card.