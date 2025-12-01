Aviso importante: a partir de ahora, la administración de Donald Trump realizará una revisión detallada de las tarjetas de residencia permanente (Green Card) para los ciudadanos de 19 países considerados de alto riesgo para la seguridad nacional en Estados Unidos.

Por primera vez, Venezuela y Cuba han sido incorporados en esta lista desde junio. Con ello, los extranjeros y solicitantes de asilo provenientes de estas naciones deben estar al pendiente de los controles y las revisiones adicionales, esto más allá de los procedimientos estándar aplicados a otros solicitantes. AQUÍ las últimas actualizaciones.

Green Card: la razón por la que ahora revisarán documentos emitidos a venezolanos en EE. UU.

La reciente medida del gobierno de Trump, la cual brindará la revisión exhaustiva de las Green Card ya emitidas en EE. UU., marca un hito sin precedentes en el sistema migratorio de Estados Unidos.

La nueva orden, la cual se ha llevado a cabo como respuesta al tiroteo que afectó a miembros de la Guardia Nacional frente a la Casa Blanca, ya se alinea con el anuncio de una pausa permanente en la inmigración proveniente de naciones catalogadas como del "tercer mundo".

Green Card: a partir de ahora, revisarán los documentos a venezolanos en EE. UU.

En junio de este 2025, se implementó la proclamación "Protegiendo a la Nación contra Amenazas Terroristas y de Seguridad Nacional", la cual presenta restricciones en la emisión de visas y un escrutinio más fuerte para ciudadanos de 19 países. Esta selección se basa en criterios, tales como la falta de cooperación con EE. UU. en temas de seguridad, índices de sobreestadía de visas y posibles conexiones terroristas.

Además, te revelamos cuáles son los 19 países, que ahora exigen un mayor escrutinio por parte de las autoridades estadounidenses: Afganistán, Birmania (Myanmar), Burundi, Chad, República Democrática del Congo, Cuba, Haití, Irán, Laos, Libia, Nigeria, República Centroafricana, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Siria, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Cabe destacar que, hasta el momento, Cuba y Venezuela no figuraban en esta lista, cuya creación se remonta a las políticas adoptadas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.

¿Por qué Venezuela pertenece a esta lista?

Según se conoció, Washington no dudó en incluir a Venezuela por tres razones fundamentales, que son las siguientes.