¡FRUSTRACIÓN en California! Migrantes que trabajan en el campo no reciben atención médica por redadas de Trump

Ante el endurecimiento de las políticas migratorias que ha implementado la administración de Donald Trump, los inmigrantes sin estatus legal, pero que se ganan la vida honradamente, están atravesando un verdadero calvario y en el caso que nos compete en esta nota, son los trabajadores migrantes agrícolas quienes, en su condición vulnerable, sufren retrasos en la atención médica por miedo a ser arrestados por ICE, la CBP para ser deportados.

Inmigrantes que trabajan en el campo con miedo de acudir al doctor

El portal CalMatters señala que los trabajadores agrícolas en California, generalmente, carecen de seguros médicos, a la vez que entre dicha población la tasa de hipertensión, diabetes y colesterol alto es una constante, y que son los equipos de salud rurales el único tipo de atención médica a los que pueden acceder.

Pero, con las nuevas políticas migratorias del actual gobierno en la Casa Blanca, en la actualidad vemos una disminución importante del 36 por ciento en el número de visitantes a las clínicas móviles de atención rural, por lo que, al no haber atención preventiva las personas enfermarán más, generando un mayor costo que saturará el sistema de salud.

Las leyes migratorias impiden que trabajadores inmigrantes agrícolas se atiendan.(Foto: Public Policy Institute of California)

Al respecto, el mismo medio destaca los comentarios del doctor Kenny Banh, director de la clínica móvil de salud de la UCSF: "La gente no desaparece porque se cambie la política. Siguen necesitando atención. Lo que se está haciendo es retrasar la atención hasta que los resultados sean peores, y no queda mucho más que hospitalizar al paciente".

En ese mismo sentido, la doctora Arianna Crediford, médica residente principal de Fresno St. Agnes Rural Mobile Health, aseveró que las visitas a su camioneta disminuyeron en un 20 por ciento en lo que va del 2025: "La idea de que la gente tenga que tener miedo para recibir atención médica es desgarradora (...) Somos la última línea de defensa a la que pueden acudir, además de las salas de emergencia, cuando llegan con un evento que realmente pone en peligro sus vidas".

Sin presupuesto ni programas médicos que los amparen

Esta situación afecta a los condados de California ya que en julio pasado, tras la aprobación de la ley presupuestaria de Trump, verán serios recortes en la salud, lo que será un riesgo en cuanto a la continuidad de programas que atienden a poblaciones específicas, incluyendo trabajadores agrícolas rurales. A esto se debe agregar que en la actualidad está congelada la inscripción a Medi-Cal para inmigrantes sin estatus legal, el cual fue llevado a cabo por legisladores californianos.