Alerta inmigrante con esta medida de Trump: prometen pagar 3 mil dólares si te autodeportas antes que acabe el 2025

La política migratoria de los Estados Unidos se ha endurecido a niveles nunca antes vistos con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, no solo por la persecución desmedida a indocumentados a manos de agencias como ICE o la Patrulla Fronteriza, también porque ofrece a los "afectados" la opción de autodeportarse y si lo hacen el gobierno te pagará una nada despreciable suma de dinero.

¿Es cierto que te pagarán US$3,000 si te autodeportas antes del 31 de diciembre?

Desde que se implementó el sistema de autodeportaciones, el monto a pagar era de US$1,000 dólares, pero este lunes 22 de diciembre de 2025 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) triplicó el monto a US$3,000 dólares para quienes se autodeporten antes del 31 de diciembre, asumiendo también el costo del vuelo de regreso.

Al respecto, Kristi Noem, la secretaria del DHS, dijo a FOX News: "Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en EE. UU., les daremos 3,000 dólares durante las fiestas para que puedan regresar a casa. Les compraremos el boleto de avió y les daremos 3,000 dólares para que regresen a su país".

Mucho ojo, que este monto solo tendrá vigencia hasta fin de año, luego de lo cual el pago se mantendrá como el desde un inicio: es decir, US$1,000 dólares. Asimismo, Noem fue clara el revelar que este "bono de salida" solo se pagará a personas que no fueron detenidas, pero también para los que están detenidos sin contar con cargos penales: "Los ayudaremos a volver a casa", agregó.

El "bono de salida" está dirigido para aquellos que no son arrestados por agencias federales o que están detenidos, pero sin cargos penales.

La esencia de este programa siempre fue ese. De hecho, la mencionada funcionaria ya lo advertía en mayo de 2025 cuando se anunció el inicio del pago del estipendio: "Les facilitaremos el proceso y quizás tengan la oportunidad de regresas a este país de la manera correcta algún día. Si esperan a que los interceptemos, los detengamos, los arrestemos y tengamos que deportarlos nosotros mismos, nunca tendrán la oportunidad de regresar".

Cómo volver a tu país de origen si eres indocumentado en EE. UU.

Ahora bien, si eres un indocumentado en Estados Unidos y has optado por regresar a tu país de origen, lo que debes hacer es descargar la aplicación oficial CBP Home, seguir los requisitos que te pida el sistema. Lo siguiente es que las autoridades migratorias de EE. UU. se comunicarán contigo para las respectivas coordinaciones e indicaciones que debes seguir al pie de la letra.

Sin embargo, esta como otras medidas que forman parte de la política migratoria del gobierno han sido duramente criticadas, al punto que, inclusive, votantes de Trump o miembros heterodoxos del Partido Republicano no están de acuerdo con el grado de arbitrariedad con el que esta se está llevando a cabo.

Pero, a nivel de resultados, el gobierno se ufana de su éxito ya que, desde el momento en que Trump asumió su segundo mandato, hasta el momento, se reportan 1,9 millones de inmigrantes indocumentados que han optado por la deportación voluntaria, muchos de estos vía CBP Home.