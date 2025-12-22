- Hoy:
BUENAS NOTICIAS en Nueva York: confirman la fecha del tren que unirá Brooklyn y Queens en solo 40 minutos
El proyecto IBX avanza y promete reducir drásticamente los tiempos de viaje entre Brooklyn y Queens sin pasar por Manhattan.
Los desplazamientos entre Brooklyn y Queens podrían cambiar de forma radical en los próximos años. La ciudad de Nueva York avanza con un ambicioso proyecto ferroviario que promete unir ambos distritos en menos de 40 minutos, sin necesidad de atravesar Manhattan, una de las principales quejas de los usuarios del transporte público.
La iniciativa lleva por nombre Interborough Express (IBX) y actualmente se encuentra en etapas clave de evaluación ambiental y desarrollo técnico, pasos indispensables antes de iniciar la construcción definitiva.
Brooklyn y Queens estarán conectados en menos de 40 minutos.
Un corredor que transformará la movilidad urbana
El IBX aprovechará una infraestructura ferroviaria ya existente, utilizada hoy para carga, para crear una línea de tren ligero moderna que irá desde Bay Ridge, en Brooklyn, hasta Jackson Heights, en Queens. A lo largo de su recorrido, el nuevo sistema se integrará con numerosas opciones de transporte, facilitando traslados más directos y eficientes.
Según los planes preliminares, el trazado contará con cerca de 19 estaciones nuevas y permitirá conexiones con 17 líneas de metro, el Ferrocarril de Long Island (LIRR) y más de 50 rutas de autobuses, beneficiando a zonas como Sunset Park, Midwood, East New York, Maspeth y Jackson Heights.
Menos tiempo de viaje, más calidad de vida
Una vez operativo, el trayecto completo de extremo a extremo tomaría menos de 40 minutos, lo que representaría una reducción significativa frente a los tiempos actuales. El principal beneficio será evitar los transbordos obligatorios por Manhattan, una mejora largamente esperada por miles de pasajeros.
Las autoridades estiman que el IBX impactará directamente a casi un millón de residentes que viven cerca del corredor y a más de 260.000 trabajadores que se movilizan diariamente en la zona. Además, se calcula una demanda inicial de hasta 115.000 pasajeros por día laboral, con un flujo anual que podría superar los 40 millones de viajes.
Las proyecciones oficiales indican que, hacia el año 2045, el Interborough Express podría impulsar la llegada de más de 40.000 nuevos residentes y facilitar la creación de alrededor de 15.000 empleos, convirtiéndose en un motor de desarrollo urbano y económico para ambos distritos.
Inversión millonaria y plazos aún abiertos
Aunque todavía no hay una fecha confirmada de inauguración, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) señala que los estudios ambientales y el diseño formal suelen extenderse por al menos cuatro años en total.
El costo estimado del proyecto ronda los US$5.500 millones, de los cuales US$2.750 millones ya fueron incluidos en el Plan de Capital 2025–2029. A esto se suman fondos estatales, aportes federales y recursos del Departamento de Transporte de EE. UU. destinados a innovación financiera.
