Alerta en Nueva York: revelan sueldo de Zohran Mamdani como alcalde y monto genera polémica

Zohran Mamdani está a punto de dar uno de los saltos políticos más relevantes de su carrera. A partir del 1 de enero de 2026, dejará su rol como legislador estatal para asumir la alcaldía de Nueva York, una ciudad con más de ocho millones de habitantes y una de las gestiones municipales más complejas del país. El cambio no solo implica mayor poder y exposición pública, sino también un impacto directo en sus ingresos, beneficios y forma de vida.

La llegada al despacho principal del Ayuntamiento supone para Mamdani una transformación económica significativa, acorde al peso político y administrativo del cargo que ocupará. Su nuevo rol lo posiciona entre los alcaldes mejor remunerados de Estados Unidos y redefine su estatus dentro del escenario nacional.

¿Cuánto cobrará Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York?

Según información citada por medios especializados, Zohran Mamdani percibirá un salario anual de US$258,750 como alcalde de Nueva York. Esta cifra representa un incremento de más del 80 % en comparación con los US$142,000 que recibe actualmente como asambleísta estatal, reflejando la magnitud y responsabilidad del nuevo cargo.

El nuevo salario de Mamdani supera al de congresistas y senadores.

El aumento salarial responde al desafío de dirigir la llamada “Gran Manzana”, una ciudad con presupuestos multimillonarios, alta presión política y una agenda permanente en temas de seguridad, transporte, vivienda y servicios públicos.

Vivienda oficial y beneficios incluidos

Más allá del sueldo, uno de los cambios más notorios será el lugar de residencia. Mamdani dejará su departamento en Astoria, Queens donde paga alrededor de US$2,300 mensuales para mudarse a Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde, ubicada en el Upper East Side y sin costo de alquiler.

El paquete de beneficios que acompaña al cargo incluye, entre otros puntos:

Protección permanente a cargo del Departamento de Policía de Nueva York.

Acceso a seguro médico y prestaciones del sistema de empleados municipales.

Infraestructura logística y de transporte asociada a la función ejecutiva.

¿Cómo se compara su salario con otros líderes políticos?

Aunque el ingreso de Mamdani es elevado, no es el más alto entre los alcaldes del país. Sus pares en California lo superan: el alcalde de San Francisco gana más de US$380,000, mientras que el de Los Ángeles supera los US$300,000 anuales.

Sin embargo, su salario sí está por encima del de la mayoría de los legisladores federales. Mamdani ganará más que los senadores y representantes del Congreso, cuyo sueldo ronda los US$174,000, y también superará los ingresos de figuras como el presidente de la Cámara de Representantes o varios secretarios del gabinete presidencial.

Con un patrimonio estimado actualmente en alrededor de US$200,000, todo indica que la situación financiera del futuro alcalde experimentará cambios importantes una vez que asuma oficialmente el cargo en 2026.