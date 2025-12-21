ALERTA viajeros: AAA lanza advertencia clave para viajar en Navidad en EE. UU. y evitar retrasos y accidentes

Con la llegada de las fiestas de fin de año, el volumen de viajeros aumenta de forma considerable en Estados Unidos. Ante este panorama, la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) difundió una serie de recomendaciones clave para reducir retrasos, prevenir accidentes y enfrentar de mejor manera los desplazamientos durante la temporada navideña.

El organismo advierte que tanto aeropuertos como carreteras suelen operar al límite de su capacidad, lo que incrementa los riesgos si no se toman precauciones previas. Por ello, la planificación y la anticipación se vuelven fundamentales.

La AAA pide extremar precauciones en carretera y aeropuertos durante las fiestas.

Recomendaciones de la AAA para viajar en avión en Navidad

Para quienes optan por el transporte aéreo, la AAA sugiere extremar la previsión y considerar tiempos adicionales en cada etapa del viaje.

Llegar al aeropuerto una o dos horas antes de lo habitual, incluso más de lo recomendado por la aerolínea.

Anticipar largas filas en controles de seguridad, mostradores y estacionamientos.

Prestar especial atención a vuelos internacionales, donde los controles suelen ser más estrictos.

Evitar llegar justo al cierre del embarque, ya que un retraso puede significar perder el vuelo y generar gastos extra.

Consejos clave para viajar por carretera en EE. UU.

En el caso de los traslados en automóvil, la AAA remarca la importancia de una revisión preventiva del vehículo antes de salir.

Verificar la presión y el estado de los neumáticos.

Comprobar que la batería funcione correctamente.

Llevar el celular completamente cargado solo para emergencias.

No usar el teléfono mientras se conduce para evitar distracciones.

En zonas frías o con nieve, asegurarse de que el tubo de escape no esté obstruido para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Horarios críticos y prevención de accidentes

La AAA también alertó sobre los momentos de mayor congestión vial y los factores que elevan el riesgo de siniestros durante las fiestas.

Las horas pico suelen concentrarse entre el mediodía y las 8 de la noche.

Salir temprano puede ayudar a evitar tráfico intenso.

El consumo de alcohol y las distracciones al volante son las principales causas de accidentes en estas fechas.

Conducir con prudencia y respetar las normas puede marcar la diferencia.

Claves finales para un viaje navideño sin contratiempos

Para completar la preparación, la AAA recomienda tomar en cuenta estos puntos finales: