¡Atención, inmigrantes! Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) impactó a la comunidad extranjera tras implementar regulaciones más estrictas en relación con el uso de fotografías en los documentos de inmigración. Estas nuevas medidas buscan fortalecer la seguridad y minimizar el riesgo de fraude de identidad en los procesos migratorios.

USCIS limita la vigencia de las fotos que se usan para trámites migratorios en EE. UU.

Según los portales internacionales han compartido más información sobre la nueva guía y medidas de USCIS. El último anuncio confirmó que, a partir de ahora, se restringe el uso de fotografías de solicitantes en sus trámites. Esta normativa, que entró en vigor de inmediato, establece que solo se podrá reutilizar imágenes tomadas en los últimos 36 meses a través de citas biométricas u otros procesos aprobados.

Asimismo, cualquier fotografía anterior requerirá que los solicitantes deban presentarse nuevamente para obtener una imagen actualizada. Por su parte, la agencia confirmó que este cambio busca asegurar que todas las fotografías utilizadas en documentos oficiales sean recientes y precisas.

Es importante saber que, durante la pandemia de COVID-19, USCIS había reutilizado fotos antiguas para disminuir el flujo de personas en los centros de apoyo, lo que llevó a la emisión de documentos con imágenes que ya no reflejaban la apariencia actual de los solicitantes. Ello generó gran debate sobre la veracidad de la identificación.

Bajo este contexto, USCIS ya, desde el año, empezó a ajustar sus políticas, limitando la reutilización de fotos a un periodo de 10 años. No obstante, la nueva guía establece un límite de tres años y elimina la necesidad de comparar la antigüedad de la fotografía con la validez del documento. Los funcionarios aún podrían requerir una nueva foto, incluso si la última fue tomada dentro del plazo establecido.

¿Qué más se sabe sobre esta nueva política?

Es bueno mencionar que esta actualización en la política de USCIS establece que, únicamente, se aceptarán fotografías obtenidas por la entidad u otras que son autorizadas, excluyendo cualquier imagen presentada por los solicitantes.

Además, varios formularios de inmigración son clave, como el Formulario I-90, el cual es recurrido para reemplazar la tarjeta de residente permanente, el Formulario I-485 para registrar la residencia permanente o ajustar el estatus, el Formulario N-400 para la naturalización y el Formulario N-600 para el certificado de ciudadanía. Todos ellos exigirán nuevas fotografías ahora.