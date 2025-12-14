¿Buenas noticias para inmigrantes? ICE cambia e irá contra indocumentados acusados de "delitos graves"

Desde que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), esta agencia federal ha generado controversia por el arresto indiscriminado de inmigrantes en los Estados Unidos. Ante esto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se ha dado a la labor de modificar sus operaciones para enfocarlas en las personas que cometieron delitos graves.

¿Cuál es el cambio de estrategia de ICE?

Ante esto, con estas nuevas directrices, la Patrulla Fronteriza encabezada por Gregory Bovino irán por objetivos específicos hacia inmigrantes ilegales que fueron condenados por delitos graves. Según lo informado por NewsNation, esto significa que los agentes federales irán dejando de lado las "grandes redadas".

Este mismo portal destaca que las redadas han sido manejadas de acuerdo a varios sesgos como la etnia, el acento, el idioma o la ubicación, provocando el arresto de mucha gente decente, sin antecedentes y hasta con estatus legal en los Estados Unidos.

ICE y la Patrulla Fronteriza van a cambiar su estrategia para capturar ilegales.

NewsNation contempla que los agentes seguirán controlando el tránsito, pero es poco probable que la Patrulla Fronteriza continúe deteniendo a personas en las calles, un cambio que coincide con la caída en las encuestas del apoyo a Donald Trump, enfocado en el manejo de la economía, pero también en lo relacionado a la política migratoria.

FOX News revela que en una reciente encuesta realizada por el Public Religion Research Institute, reveló que el manejo de la inmigración de la administración Trump cayó del 42 por ciento al 33 por ciento; mientras que YouGov mostró que la mayoría de los estadounidenses están en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en relación a su accionar con las redadas anti inmigración.

Así como ICE, la Patrulla Fronteriza ha sido duramente cuestionada por su accionar en ciudades como Charlotte, Los Ángeles y Chicago, las cuales provocaron intensas reacciones de parte de la población, además de demandas judiciales, principalmente, por el uso excesivo de la fuerza y con un nuevo foto en Nueva Orleans desplegando la operación "Catahoula Crunch" la misma que, de momento, ha arrestado a 250 personas, pero su objetivo son 5,000.