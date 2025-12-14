0
EN VIVO
Sporting Cristal vs Cusco FC por la vuelta de los playoffs

¿Buenas noticias para inmigrantes? ICE cambia e irá contra indocumentados acusados de "delitos graves"

ICE ya no arrestará a cualquier inmigrante que encuentre por las calles, ahora lo hará de forma focalizada, por lo que las redadas irán disminuyendo.

Joel Dávila
Tras meses arrestando a migrantes de forma indiscriminada, ICE cambió su estrategia.
Tras meses arrestando a migrantes de forma indiscriminada, ICE cambió su estrategia. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIR

Desde que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), esta agencia federal ha generado controversia por el arresto indiscriminado de inmigrantes en los Estados Unidos. Ante esto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se ha dado a la labor de modificar sus operaciones para enfocarlas en las personas que cometieron delitos graves.

ICE es duramente criticado por el exceso de fuerza que emplea en sus redadas.

PUEDES VER: Moños contra redadas: mujeres latinas inmigrantes se ponen trenzas para protestar contra ICE

¿Cuál es el cambio de estrategia de ICE?

Ante esto, con estas nuevas directrices, la Patrulla Fronteriza encabezada por Gregory Bovino irán por objetivos específicos hacia inmigrantes ilegales que fueron condenados por delitos graves. Según lo informado por NewsNation, esto significa que los agentes federales irán dejando de lado las "grandes redadas".

Este mismo portal destaca que las redadas han sido manejadas de acuerdo a varios sesgos como la etnia, el acento, el idioma o la ubicación, provocando el arresto de mucha gente decente, sin antecedentes y hasta con estatus legal en los Estados Unidos.

ICE

ICE y la Patrulla Fronteriza van a cambiar su estrategia para capturar ilegales.

NewsNation contempla que los agentes seguirán controlando el tránsito, pero es poco probable que la Patrulla Fronteriza continúe deteniendo a personas en las calles, un cambio que coincide con la caída en las encuestas del apoyo a Donald Trump, enfocado en el manejo de la economía, pero también en lo relacionado a la política migratoria.

FOX News revela que en una reciente encuesta realizada por el Public Religion Research Institute, reveló que el manejo de la inmigración de la administración Trump cayó del 42 por ciento al 33 por ciento; mientras que YouGov mostró que la mayoría de los estadounidenses están en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en relación a su accionar con las redadas anti inmigración.

Así como ICE, la Patrulla Fronteriza ha sido duramente cuestionada por su accionar en ciudades como Charlotte, Los Ángeles y Chicago, las cuales provocaron intensas reacciones de parte de la población, además de demandas judiciales, principalmente, por el uso excesivo de la fuerza y con un nuevo foto en Nueva Orleans desplegando la operación "Catahoula Crunch" la misma que, de momento, ha arrestado a 250 personas, pero su objetivo son 5,000.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. ¡INCREÍBLE! Esto es lo que gana Donald Trump como presidente de EE. UU. y lo que hizo con su "modesto" salario

  2. Conmoción mundial por peligro en talco de bebé: famosa empresa pierde juicio y deberá pagar 40 millones de dólares

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano