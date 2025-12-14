0
Moños contra redadas: mujeres latinas inmigrantes se ponen trenzas para protestar contra ICE

La campaña "Ponte your moños" es llevada a cabo por esposas e hijas de inmigrantes: Es forma de protesta tiene lugar en Santa Ana, California.

Joel Dávila
ICE es duramente criticado por el exceso de fuerza que emplea en sus redadas.
ICE es duramente criticado por el exceso de fuerza que emplea en sus redadas. | Composición Joel Dávila/Líbero
La hostil política migratoria de Donald Trump con los inmigrantes en los Estados Unidos ha puesto en el centro de atención como en el ojo de la tormenta al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los cuales son tan respetados como odiados por diversos sectores del país. Del bando latino, las esposas e hijas de indocumentados se están poniendo trenzas a modo de reafirmar su identidad hispana, pero también como modo de protesta contra la agencia federal.

Todo sucedió mientras se realizaba la campaña "Shop With A Cop".

Ponte your moños

"Ponte your moños" es la campaña que cientos de mujeres en Santa Ana, California, están llevando a cabo para protestar en contra del accionar de ICE cuando detienen a inmigrantes, poniendo en tela de juicio aquella afirmación del gobierno, según la cual están arrestando a lo peor de lo peor.

Telemundo ha recogido el hecho de como estas mujeres se peinan con listones entrelazados, muchas de estas formando los colores de la bandera de México: "Tengo familiares que llegaron sin papeles y el hecho de saber cómo los están tratando, duele", dijo Angie Portillo.

La iniciativa inició al conocerse que más de 10 mil inmigrantes indocumentados fueron arrestados desde junio pasado, solo en Los Ángeles, por lo que estos peinados, además de ratificar orgullo por su identidad latina, también es una acción de protesta como resistencia ante las agencias migratorias.

Procesión y protesta

Uno de los días esperados para hacerse ver fue el pasado viernes 12 de diciembre, fecha en que se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe, donde un grupo importante de mujeres mexicanas, guatemaltecas y salvadoreñas lucieron sus listones con mensajes que rezaban: "Ningún ser humano es ilegal" o "Virgencita, protégenos".

La procesión fue organizada frente a la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, por lo que el movimiento tiene presencia en redes sociales utilizando el hashtag #PonteYourMoños, en el mujeres latinas desde diversas partes de los Estados Unidos comparten sus fotos mostrando sus trenzas.

Pero, no solo eso, pues en barrios del condado de Los Ángeles se están desarrollando talleres comunitarios donde se enseña a las niñas y adolescentes a trenzar, pero también a reflexionar sobre la solidaridad con quienes no la pasan bien en estos momentos, así resaltar el valor de la identidad cultural.

"Como un acto de resistencia es una continuación a lo que hacían las abuelas", acotó Odila Romero, intérprete indígena a Telemundo sobre el papel de lucha que tiene revalorizar una cultura cuando esta es perseguida y estigmatizada desde las esferas más altas del poder.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

