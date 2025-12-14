Estudiante de Universidad de Brown impacta al asegurar que es el segundo tiroteo al cual sobrevive: "Me enoja que me pase otra vez"

En un hecho del cual aún se busca explicación, un sujeto armado ingresó a las instalaciones de la Universidad de Brown, abriendo fuego y matando a 2 personas como hiriendo a otras 9 antes que se diera a la fuga para escapar de la policía, cuyo paradero aún se desconoce. Entre los afectados se encuentra Zoe Weissman, quien asegura haber sobrevivido a dos tiroteos en su vida.

Sobreviviente de dos tiroteos

Weissman, de 20 años,. dijo a MS NOW sentirse mortificada por haber vivido ese terror dos veces en su vida: "Estoy muy enojada. Me enoja mucho que esto me esté pasando otra vez. Estoy en shock (...) Mentalmente, me siento como si tuviera 12 años otra vez. Es exactamente como me sentí en 2018", recordando al tirador que mató a 17 personas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas.

La muchacha aseguró que en el momento en que tuvo lugar el tiroteo, no había clases, pero los estudiantes estaban fuera tomando exámenes finales antes de las vacaciones de invierno: "Ya hay estudiantes que sobrevivieron al tiroteo escolar de Oxford, Michigan y luego fueron a Michigan State y sobrevivieron a otro tiroteo escolar".

Sobre el final, reflexiona acerca del fenómeno de los tiroteos en los Estados Unidos: "Esto no es algo nuevo y vamos a llegar a un punto en el que habrá gente como yo que haya sobrevivido a dos de estos".

El tiroteo en la Universidad Brown

Alrededor de las 4:05 p.m. del sábado 13 de diciembre, la policía de Rhode Island recibió una llamada sobre un tirador, donde los hechos tuvieron lugar en una de las aulas del primer piso del edificio de Ingeniería Barus & Holley, era fecha de exámenes finales.

Tim O´Hara, subjefe de la policía de Providence dijo respecto a la respuesta de los oficiales: "Nuestros agentes acudieron al lugar e ingresaron al edificio de inmediato, donde comenzaron la búsqueda de un sospechoso. Sin embargo, no se localizó a ningún sospechoso en ese momento".

La policía comunicó que el sospechoso era un hombre vestido de negro, de unos 30 años según los testigos, quien portaba una pistola: "Se desconoce cómo entró al edificio", añadió O'Hara.