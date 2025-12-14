ALERTA en estacionamiento de Walmart en Jacksonville: policía arresta a un sospechoso de apuñalamiento que se atrincheró en su casa

El pasado viernes, un hecho violento alteró la tranquilidad de un aparcamiento en Jacksonville, cuando un trabajador del Ejército de Salvación fue apuñalado al intentar detener a un sospechoso que robaba un monitor de computadora en el estacionamiento de un Walmart. Este ataque desencadenó una serie de eventos que culminaron con el arresto del responsable, quien, tras un enfrentamiento con la policía, se atrincheró en su residencia durante varias horas.

Policía arresta a sospechoso de apuñalamiento en estacionamiento de Walmart en Jacksonville

La policía de Jacksonville logró identificar y arrestar a Marquavious Travon Williams, según un reporte de WBRC. Williams es el principal sospechoso del apuñalamiento ocurrido el viernes en el estacionamiento del Walmart de Jacksonville.

Según las autoridades, el incidente comenzó cuando el sospechoso intentó robar un monitor de computadora y un trabajador del Ejército de Salvación lo interceptó para impedir el robo. Fue en ese momento cuando Williams atacó al hombre con un cuchillo, causándole heridas graves.

La policía recibió varias pistas de la comunidad que ayudaron a localizar al sospechoso. Tras rastrear a Williams hasta una vivienda en Anniston, intentaron arrestarlo, pero él se atrincheró dentro de su casa, donde permaneció durante aproximadamente dos horas.

Finalmente, se entregó a las autoridades sin ofrecer resistencia. Durante el arresto, la policía descubrió que Williams tenía varias órdenes de arresto pendientes en otras localidades, como Anniston, Glencoe y Gadsden, lo que complicó aún más su situación legal.

Recomendaciones de seguridad para la temporada navideña en Jacksonville

El jefe de policía de Jacksonville, Marcus Wood, hizo un llamado a la comunidad para mantenerse alerta ante los posibles hurtos que suelen ocurrir durante la temporada navideña. En declaraciones a WBRC, Wood señaló que este es un momento del año en el que los delincuentes intentan aprovecharse de las personas mientras realizan sus compras.

"Especialmente en esta temporada navideña, las personas con intenciones de delinquir tienden a aprovecharse de los demás, ya que es un momento en el que mucha gente sale de compras", dijo Wood.

La policía de Jacksonville continúa trabajando en el caso y mantiene órdenes de arresto activas contra Williams por el apuñalamiento. Sin embargo, antes de ser procesado en Jacksonville, deberá enfrentar los cargos pendientes en otras ciudades donde también es requerido por la justicia.