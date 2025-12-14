Mujer echa gas pimienta a empleado de Walmart de Gainesville que impedía robo: quería salir con un carrito lleno de productos

Cuando el reloj marcaba las 7:26 p.m. del pasado 20 de noviembre de 2025, una mujer de 38 años, con desparpajo total, llenó una carrito de compras en Walmart de Gainesville, Florida (Estados Unidos), con la intención de irse sin pagar, pero cuando un empleado la quiso detener, esta respondió rociándole gas pimienta. Una vez detenida por la policía, la ladrona espera su juicio sin opción a fianza.

Un robo sin sentido

El Departamento de Policía de Gainesville informó que un oficial de prevención de pérdidas de la tienda relató que Quinnetta Lashara Quinn intentó salir del establecimiento ubicado en 5700 NW 23rd Street con un carrito de mercancía que intentaba robar.

Cuando este oficial quiso detenerla, la mujer le roció gas pimienta en la cara hasta en tres ocasiones consecutivas. Se produjo un forcejeo por el carrito lleno de productos robados, pero Quinnetta escapó. para luego abordar una camioneta que la esperaba afuera. La ladrona dejó el carrito tras emprender a la fuga.

Pero, cuando la policía llegó al lugar de los hechos y revisó los videos de las cámaras de seguridad, identificar a la mujer fue más sencillo, además de determinar que intentó robar 16 prendas de ropa y una barra de pan, todo por un valor de 185 dólares. También se vio que Lashara Quinn pasó con el carrito tras pasar todas las cajas registradoras.

Quinnetta Lashara Quinn, mujer de 38 años que robó y echó gas pimienta a un empleado de Walmart. (Foto: alachuachronicle.com)

"No te acerques, te voy a rociar", contó la oficial de policía local al recordar los hechos. La agente intentó sacar los artículos del carrito, pero la mujer terminó ganando esa partida, pero todo fue en vano para nuestra infame protagonista, la cual no se llevó nada consigo, pero si una orden de captura una vez fuera identificada la placa de la camioneta, además de identificar su rostro y tatuajes, además de una foto en Facebook donde lucía la misma diadema con estampado de leopardo que la sospechosa.

Una ladrona reincidente

Asimismo, la policía de Gainesville pudo escarbar en el historial criminal de Quinnetta, ya que cuenta con 7 condenas por delitos graves, dos de estos con violencia, a la vez de 18 por delitos menores, dos con violencia, de los cuales solo ha cumplido 3 sentencias en prisiones estatales, la última cuando fue liberada en 2022, también una denuncia ocurrida en 2024, según la cual habría amenazado a 4 menores de edad con una pistola eléctrica en una parada de autobús.

Por ello, en esta ocasión, es acusada de robo a mano armada con un arma distinta a la de fuego y posesión de un arma por parte de un delincuente convicto. Ante este escenario, la jueza Susan Miller-Jones ordenó su detención sin derecho a fianza, por lo que en la actualidad espera una moción de la oficina fiscal del estado para mantenerla sin derecho a fianza hasta el juicio.