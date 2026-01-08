Golpe global: Donald Trump ordena el RETIRO de EE. UU. de 66 organizaciones internacionales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles un decreto que ordena la retirada del país de 66 organizaciones internacionales, al considerar que estas "ya no sirven a los intereses estadounidenses", según informó la Casa Blanca a través de un comunicado en la red social X.

La decisión se enmarca en la política de "Estados Unidos primero", que el mandatario republicano ha retomado con fuerza desde su regreso a la Casa Blanca. De acuerdo con el Ejecutivo, 31 de las organizaciones afectadas están vinculadas a la ONU, lo que marca uno de los movimientos más contundentes de Washington contra el sistema multilateral en años recientes.

Trump refuerza su agenda de "Estados Unidos primero"

La retirada de estas organizaciones no es un hecho aislado. Al igual que durante su primer mandato, Trump ya había ordenado la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima, de la Unesco y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), decisiones que habían sido revertidas parcialmente durante la presidencia de Joe Biden.

Donald Trump ordena el retiro de EE. UU. de 66 organizaciones internacionales.

Desde la Casa Blanca, la medida es presentada como un ajuste necesario para priorizar los intereses nacionales y reducir compromisos internacionales que, según la administración, implican altos costos financieros sin beneficios claros para el país.

Recortes a la ONU y críticas al sistema internacional

La administración Trump también ha aplicado recortes significativos a la ayuda exterior, lo que ha afectado directamente a organismos de la ONU como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Programa Mundial de Alimentos, obligándolos a reducir operaciones humanitarias sobre el terreno.

En septiembre, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Trump lanzó duras críticas contra el organismo, al que acusó de estar "muy lejos de alcanzar su potencial". Estas declaraciones anticiparon el giro radical que ahora se consolida con la salida formal de decenas de organizaciones internacionales.

Impacto global y debate abierto

La decisión ha generado preocupación entre aliados y expertos en política exterior, que advierten sobre el impacto diplomático y humanitario de un mayor aislamiento estadounidense. Organizaciones internacionales dependen en gran medida del financiamiento y respaldo político de EE. UU., por lo que la retirada podría tener efectos duraderos.

Mientras la Casa Blanca defiende la medida como una reafirmación de la soberanía nacional, el debate sobre el rol de Estados Unidos en el escenario global vuelve a intensificarse, en un contexto de crecientes tensiones internacionales.