IMPORTANTE ESTADO para inmigrantes en EE. UU. lidera arrestos: más de 10,400 indocumentados detenidos en operativos

Florida se ha convertido en un punto clave del control migratorio en Estados Unidos, con operaciones coordinadas entre autoridades estatales y federales que han resultado en miles de detenciones de inmigrantes en situación irregular. En los últimos meses, la actividad migratoria en el estado ha captado la atención nacional por su alcance y frecuencia, generando tanto elogios por parte de funcionarios como preocupación entre las comunidades inmigrantes.

Florida encabeza los arrestos de inmigrantes indocumentados en EE.UU., según Ron DeSantis

El gobernador Ron DeSantis aseguró que Florida ocupa el primer lugar del país en arrestos de inmigrantes indocumentados. "Florida lidera el país en acuerdos 287(g) con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que permite a nuestras agencias policiales estatales y locales participar en la aplicación de las leyes migratorias en los 67 condados", escribió DeSantis en su cuenta de X.

Florida aumenta el control migratorio con 10,400 detenciones junto al DHS.

Impactos del endurecimiento de las políticas migratorias

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha calificado a Florida como uno de sus aliados más importantes en la implementación del programa 287(g), que permite a las policías estatales y locales actuar como agentes migratorios.

Sin embargo, el aumento de redadas, detenciones en controles de tránsito y procesos judiciales acelerados ha generado temor entre las comunidades de inmigrantes, especialmente entre los latinoamericanos y los cubanos.

Organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por posibles abusos, perfilamiento racial y separación de familias, mientras que el gobierno estatal sostiene que estas acciones buscan garantizar la seguridad pública y el cumplimiento de la ley. Las autoridades de Florida aseguran que la ofensiva migratoria no da señales de desaceleración y continuará como parte de su estrategia nacional.