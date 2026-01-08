- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético vs Real Madrid
- Arsenal vs Liverpool
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
IMPORTANTE ESTADO para inmigrantes en EE. UU. lidera arrestos: más de 10,400 indocumentados detenidos en operativos
En solo ocho meses, más de 10,400 personas indocumentadas fueron detenidas en el Estado del Sol, convirtiéndolo en el estado con más arrestos en todo EE. UU.
Florida se ha convertido en un punto clave del control migratorio en Estados Unidos, con operaciones coordinadas entre autoridades estatales y federales que han resultado en miles de detenciones de inmigrantes en situación irregular. En los últimos meses, la actividad migratoria en el estado ha captado la atención nacional por su alcance y frecuencia, generando tanto elogios por parte de funcionarios como preocupación entre las comunidades inmigrantes.
PUEDES VER: ALERTA con SNAP: EXCLUYEN a miles de inmigrantes y ciudadanos de los beneficios debido a importante decisión de Trump
Florida encabeza los arrestos de inmigrantes indocumentados en EE.UU., según Ron DeSantis
El gobernador Ron DeSantis aseguró que Florida ocupa el primer lugar del país en arrestos de inmigrantes indocumentados. "Florida lidera el país en acuerdos 287(g) con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que permite a nuestras agencias policiales estatales y locales participar en la aplicación de las leyes migratorias en los 67 condados", escribió DeSantis en su cuenta de X.
Florida aumenta el control migratorio con 10,400 detenciones junto al DHS.
Impactos del endurecimiento de las políticas migratorias
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha calificado a Florida como uno de sus aliados más importantes en la implementación del programa 287(g), que permite a las policías estatales y locales actuar como agentes migratorios.
Sin embargo, el aumento de redadas, detenciones en controles de tránsito y procesos judiciales acelerados ha generado temor entre las comunidades de inmigrantes, especialmente entre los latinoamericanos y los cubanos.
Organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por posibles abusos, perfilamiento racial y separación de familias, mientras que el gobierno estatal sostiene que estas acciones buscan garantizar la seguridad pública y el cumplimiento de la ley. Las autoridades de Florida aseguran que la ofensiva migratoria no da señales de desaceleración y continuará como parte de su estrategia nacional.
- 1
ADVERTENCIA inmigrantes: Donald Trump ANUNCIA NUEVO IMPUESTO a las remesas y GOLPEA el dinero enviado desde EE. UU.
- 2
PELIGRO para inmigrantes que envían dinero desde EE. UU.: Gobierno de Trump crea nuevo impuesto a las remesas
- 3
ALERTA con los pagos SNAP: en este estado de EE. UU., del 5 al 11 de enero 2026, los beneficiarios ya podrán cobrar
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90