0

IMPORTANTE ESTADO para inmigrantes en EE. UU. lidera arrestos: más de 10,400 indocumentados detenidos en operativos

En solo ocho meses, más de 10,400 personas indocumentadas fueron detenidas en el Estado del Sol, convirtiéndolo en el estado con más arrestos en todo EE. UU.

María Zapata
Florida intensifica el control migratorio con 10,400 detenciones junto al DHS.
Florida intensifica el control migratorio con 10,400 detenciones junto al DHS. | Composición: María Zapata / Líbero
COMPARTIR

Florida se ha convertido en un punto clave del control migratorio en Estados Unidos, con operaciones coordinadas entre autoridades estatales y federales que han resultado en miles de detenciones de inmigrantes en situación irregular. En los últimos meses, la actividad migratoria en el estado ha captado la atención nacional por su alcance y frecuencia, generando tanto elogios por parte de funcionarios como preocupación entre las comunidades inmigrantes.

Nuevos requisitos laborales del SNAP excluyen a miles.

PUEDES VER: ALERTA con SNAP: EXCLUYEN a miles de inmigrantes y ciudadanos de los beneficios debido a importante decisión de Trump

Florida encabeza los arrestos de inmigrantes indocumentados en EE.UU., según Ron DeSantis

El gobernador Ron DeSantis aseguró que Florida ocupa el primer lugar del país en arrestos de inmigrantes indocumentados. "Florida lidera el país en acuerdos 287(g) con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que permite a nuestras agencias policiales estatales y locales participar en la aplicación de las leyes migratorias en los 67 condados", escribió DeSantis en su cuenta de X.

Inmigrantes indocumentados en Florida

Florida aumenta el control migratorio con 10,400 detenciones junto al DHS.

Impactos del endurecimiento de las políticas migratorias

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha calificado a Florida como uno de sus aliados más importantes en la implementación del programa 287(g), que permite a las policías estatales y locales actuar como agentes migratorios.

Sin embargo, el aumento de redadas, detenciones en controles de tránsito y procesos judiciales acelerados ha generado temor entre las comunidades de inmigrantes, especialmente entre los latinoamericanos y los cubanos.

Organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por posibles abusos, perfilamiento racial y separación de familias, mientras que el gobierno estatal sostiene que estas acciones buscan garantizar la seguridad pública y el cumplimiento de la ley. Las autoridades de Florida aseguran que la ofensiva migratoria no da señales de desaceleración y continuará como parte de su estrategia nacional.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. ADVERTENCIA inmigrantes: Donald Trump ANUNCIA NUEVO IMPUESTO a las remesas y GOLPEA el dinero enviado desde EE. UU.

  2. PELIGRO para inmigrantes que envían dinero desde EE. UU.: Gobierno de Trump crea nuevo impuesto a las remesas

  3. ALERTA con los pagos SNAP: en este estado de EE. UU., del 5 al 11 de enero 2026, los beneficiarios ya podrán cobrar

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano