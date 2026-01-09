Afiliados a las AFP reciben la mejor noticia: CONFIRMAN extensión del plazo para solicitud de retiro en 2026

El proceso para retiro de las AFP se encuentra en las últimas semanas de límite para que los afiliados puedan acceder a sus montos acumulados que lleguen solo hasta 4 UIT (S/ 21.400 durante el 2025), por lo cual hay miles de ciudadanos que ya están preocupados por saber cuándo será el último día para no perder la oportunidad.

Como se sabe, desde el 21 de octubre pasado que las entidades de Integra, Habitat, Prima y Profuturo, decidieron dar inicio al trámite de solicitudes de acuerdo a lo que indicaba el cronograma oficial que publicó la Asociación de AFP en el Perú. Hasta el momento, aún se puede hacer la solicitud, y ahora habrá más tiempo para ejecutarlo, pues el plazo se ha extendido.

Aunque en los primeros comunicados de las AFP, se informaba que el retiro solo podría ser pedido bajo las fechas del cronograma según último dígito de DNI, y posteriormente en el periodo libre que iba desde el 4 de diciembre hasta el 18 de enero, lo cierto es que se dará más tiempo para el procedimiento.

Cronograma de AFP estaba anunciado solo hasta el 18 de enero / FOTO: Asociación de AFP

¿Cuál es el nuevo plazo para solicitar el retiro de AFP?

De acuerdo a lo que se sabe, Prima AFP ha confirmado que el plazo para ingresar la solicitud ha variado y ya no será hasta el domingo 18 de enero, sino que ahora pasará a darse hasta el lunes 19 de enero, alterando lo contemplado según el reglamento aprobado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Esta decisión se habría tomado tomando en cuenta que la última fecha para el proceso era el 18 de enero, día que caía en fin de semana y como se sabe, durante un sábado, domingo o feriado, la plataforma de las AFP no está disponible para trámites de retiro.

¿Cómo registrar la segunda solicitud de retiro en Prima AFP?