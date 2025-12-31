Retiro de AFP 2026: ¿Quiénes cobran en los primeros días de enero?

A partir del jueves 1 de enero de 2026, miles de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (AFP) comienzan a ver reflejado en sus cuentas bancarias el pago correspondiente a los fondos que solicitaron retirar en el marco del octavo retiro de AFP.

Este proceso se da en el contexto de una norma aprobada por el Congreso que permite a los afiliados disponer voluntariamente de hasta 4 UIT de sus fondos de AFP, de acuerdo con un cronograma y pagos escalonados por mes.

El octavo retiro extraordinario de AFP ha permitido que miles de peruanos presenten su solicitud para retirar parte de sus fondos desde octubre y diciembre de 2025, con un proceso que continúa hasta el 18 de enero de 2026, inclusive, en el llamado periodo libre, en el cual cualquier afiliado puede realizar su trámite sin necesidad de atender a un cronograma por número de DNI.

Cada pago se realiza en hasta cuatro desembolsos mensuales, equivalentes a una UIT por cada cuota (el monto de la UIT en 2026 será de S/ 5 500), lo que significa que muchos afiliados continuarán recibiendo pagos programados durante los primeros meses del año.

¿Quiénes reciben su AFP esta primera semana?

Durante la primera semana de enero de 2026, los pagos de AFP corresponden especialmente a aquellos afiliados cuyos Documentos Nacionales de Identidad (DNI) terminan en los dígitos 8 y 9.

Esto se debe a que estos grupos fueron los últimos en presentar su solicitud de retiro durante las fechas regulares del cronograma original, antes de iniciarse el periodo libre en diciembre.

Es decir que, si tu DNI termina en 8, entonces pudiste registrar la solicitud de retiro en las fechas 13 y 14 de noviembre y también el 2 de diciembre de 2025. Si el DNI termina en 9, se pudo hacer en las fechas 17 y 18 de noviembre y el 3 de diciembre de 2025.

Debido a que el calendario de pagos se organiza con intervalos de aproximadamente 30 días después de la presentación de la solicitud, quienes hicieron su pedido en esos días son los que reciben su desembolso en estas primeras jornadas del año 2026, puesto que esos plazos ya se cumplen entre finales de diciembre y la primera semana de enero.

¿Cómo funciona el pago del retiro AFP?

El retiro de fondos se diseña para ser gradual, siguiendo el cronograma de solicitudes y pagos:

Solicitud: se presentó entre octubre y diciembre de 2025 según la terminación del DNI o durante el periodo libre iniciado el 4 de diciembre de 2025 y vigente hasta el 18 de enero de 2026.

Pago de las cuotas: cada UIT se deposita hasta 30 días después de la solicitud de retiro, y los pagos continúan en intervalos mensuales hasta completar el monto total pedido (hasta 4 UIT).