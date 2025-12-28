LINK para Retiro AFP en enero 2026: ¿Hasta cuándo puedes registrar la solicitud durante el próximo año?

Con la llegada del año 2026, miles de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) en el Perú tienen una nueva oportunidad para acceder al retiro de fondos de sus Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Este proceso, conocido popularmente como el octavo retiro de AFP, permite que las personas que aún no han solicitado el desembolso de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) puedan hacerlo también durante las primeras semanas del próximo año, aprovechando incluso el incremento del valor de la UIT vigente.

Este ajuste al alza significa que quienes realicen su trámite en enero podrían retirar un monto mayor que el disponible a fines de 2025, gracias al nuevo valor de la UIT que regirá durante todo el 2026.

El proceso de retiro ha sido digitalizado para facilitar el acceso de millones de afiliados, y se desarrollará sin importar el último dígito del documento de identidad durante el periodo libre de solicitudes. Es importante conocer no solo cómo se realiza el trámite, sino también hasta cuándo se puede registrar la solicitud, pues existe una fecha límite que marca el cierre definitivo de este beneficio temporal.

¿Hasta cuándo puedes registrar la solicitud de retiro AFP en enero 2026?

Los afiliados interesados en retirar sus fondos pueden presentar su solicitud hasta el domingo 18 de enero de 2026, que es el plazo final establecido para ingresar la solicitud a través de la plataforma digital habilitada por la Asociación de AFP.

Este periodo extendido hasta enero forma parte del cronograma del octavo retiro de AFP, que se extendió hasta 90 días calendario desde su inicio en octubre de 2025 y que comprende un "periodo libre" en el que cualquier afiliado, sin importar su número de DNI, puede presentar la solicitud.

Monto máximo aplicable en 2026

Con la actualización del valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a S/ 5 500, vigente desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026, los afiliados podrán solicitar el retiro de hasta 4 UIT, lo que equivale a S/ 22 000 como monto máximo disponible para retirar de sus fondos. El valor de la UIT aplicable depende de la fecha en que se presente la solicitud.

¿Cómo presentar la solicitud?

El trámite se realiza totalmente en línea a través de la plataforma oficial de retiro de la AFP correspondiente (Prima AFP, AFP Integra, AFP Hábitat o Profuturo AFP). Los afiliados deben ingresar con sus datos personales y seguir los pasos indicados para completar su solicitud dentro del plazo establecido.