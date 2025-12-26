Retiro de AFP 2025: ¿Qué afiliados reciben la primera UIT en esta última semana de diciembre?

En el cierre del año 2025, miles de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) mantienen la expectativa puesta en el retiro de fondos de las AFP, especialmente en el desembolso correspondiente a la primera Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Este proceso, que se viene ejecutando de manera escalonada según el cronograma oficial, ha permitido que los afiliados accedan progresivamente a una parte de sus ahorros previsionales, con el objetivo de cubrir gastos personales, familiares o de fin de año.

Durante los últimos días de diciembre, el interés se centra en saber quiénes recibirán el depósito de su primera UIT antes de que concluya el 2025. En ese contexto, se ha confirmado que los pagos programados para la última semana de diciembre, específicamente entre el lunes 29 y el miércoles 31, corresponden a un grupo específico de afiliados que cumplieron con el registro de su solicitud en fechas determinadas.

¿Quiénes recibirán su primera UIT en la última semana de diciembre de 2025?

Según el cronograma establecido para el retiro de AFP, los afiliados que recibirán el dinero correspondiente a su primera UIT en estos últimos días de diciembre serán aquellos que realizaron su solicitud de registro los días 29 o 30 de noviembre de 2025.

El retiro de AFP tendrá plazo libre de solicitud hasta el próximo 18 de enero / FOTO: Asociación de AFP.

Este grupo verá reflejado el depósito en sus cuentas bancarias entre:

Lunes 29 de diciembre

Martes 30 de diciembre

Miércoles 31 de diciembre de 2025

El pago se efectúa respetando el orden de registro de las solicitudes y los plazos operativos definidos para el desembolso de los fondos.

¿Cómo se realiza el pago del retiro AFP?

El proceso de pago del retiro AFP se ejecuta de forma directa a la cuenta bancaria registrada por el afiliado al momento de presentar su solicitud. No es necesario realizar trámites adicionales, siempre que la información proporcionada haya sido correcta y validada por la administradora correspondiente.

El depósito de la primera UIT marca el inicio del desembolso para muchos afiliados, quienes posteriormente podrán recibir los siguientes tramos de acuerdo con el cronograma y las disposiciones vigentes.

Importancia del cronograma en el retiro de AFP

El cronograma de pagos cumple un rol fundamental para garantizar un proceso ordenado y seguro. Respetar las fechas de registro permite a las AFP:

Evitar retrasos en los depósitos.

Asegurar la correcta transferencia de los fondos.

Mantener la transparencia del proceso.

Por ello, los afiliados que registraron su solicitud a fines de noviembre y que esperan el pago en estos últimos días de diciembre deben revisar periódicamente su cuenta bancaria y los canales oficiales de su AFP.