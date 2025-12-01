Retiro de AFP 2025: estas son las ÚLTIMAS OPORTUNIDADES para solicitar el desembolso en diciembre

El proceso de retiro de AFP 2025 entra en su etapa decisiva este mes de diciembre, marcando las últimas oportunidades para que los afiliados puedan gestionar su solicitud de desembolso. Tras varias semanas de cronogramas escalonados por dígito final del DNI, diciembre representa el cierre del proceso ordenado y el inicio del periodo libre, una fase en la que cualquier afiliado que aún no haya presentado su solicitud podrá hacerlo sin restricciones de fecha según su número de documento.

La expectativa entre los afiliados ha aumentado en gran cantidad, esto debido a que diciembre 2025 concentra tanto los últimos turnos por dígito como el inicio del periodo de libre presentación, el cual se extenderá hasta mediados de enero 2026.

Solicitudes de retiro de AFP terminan sus registros este 3 de diciembre previo al periodo libre/ FOTO: Asociación de AFP

Por ello, se recomienda a los aportantes no dejar pasar estos días clave y revisar cuidadosamente el calendario para evitar contratiempos. A continuación, te dejamos las fechas específicas que marcan esta etapa crucial del retiro.

Fechas finales para solicitar el retiro según el último dígito del DNI

Lunes 1 de diciembre: Los afiliados cuyo DNI termina en dígito 7 podrán efectuar su solicitud de desembolso. Esta fecha marca el inicio de los últimos turnos del cronograma escalonado.

Martes 2 de diciembre: Será el turno de los afiliados cuyo DNI finaliza en 8, quienes deberán realizar el trámite dentro de esta fecha para mantener el orden establecido.

Miércoles 3 de diciembre: Los afiliados cuyo DNI termina en 9 tendrán la oportunidad de presentar su solicitud. Este es el último día asignado exclusivamente por dígito dentro del cronograma oficial.

Periodo libre: del 4 de diciembre al 16 de enero

A partir del jueves 4 de diciembre, inicia el periodo libre, etapa en la que cualquier afiliado, sin importar su dígito final del DNI, podrá presentar la solicitud de retiro de AFP. Este periodo está programado hasta el 16 de enero, convirtiéndose en la última oportunidad oficial para completar el trámite correspondiente al retiro de AFP 2025.

Durante esta fase, ya no aplicarán restricciones por numeración de documento, por lo que se prevé un mayor flujo de solicitudes. Las AFP recomiendan realizar el trámite con anticipación para evitar congestión en los últimos días.