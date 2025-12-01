Retiro AFP del 1 al 10 de diciembre 2025: verifica si te corresponde recibir la primera UIT

El retiro AFP 2025 se encuentra en su etapa de pago para aquellos aportantes que realizaron el registro de solicitud mediante la página web. Los depósitos a sus cuentas bancarias empezaron desde noviembre y ahora, con el inicio de un nuevo mes, te contamos quiénes cobran desde este lunes 1 al miércoles 10 de diciembre.

El proceso de pago de hasta 4 UIT a los aportes a las AFP se realizarán en cuatro armadas y el tiempo de espera para cada UIT es de 30 días. Por ello, es importante que los afiliados tengan en cuenta este dato, con la finalidad de conocer las fechas aproximadas en las que recibirán el dinero.

Afiliados ya pueden acceder a la primera UIT del retiro AFP 2025.

Retiro AFP: ¿Qué afiliados cobran del 1 al 10 de diciembre?

El inicio del mes de diciembre no solo marca un nuevo comienzo para miles de personas, también representa el pago efectivo de la primera UIT del octavo retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Los afiliados que cobran del 1 al 10 de diciembre, son aquellos cuyo DNI termine en los dígitos 4, 5 o 6.

Último dígito del DNI Fecha de solicitud Fecha de pago de la primera UIT DNI terminado en 4 3 o 4 de noviembre Hasta el 3 o 4 de diciembre, respectivamente DNI terminado en 5 5 o 6 de noviembre Hasta el 5 o 6 de diciembre, respectivamente DNI terminado en 6 7 o 10 de noviembre Hasta el 7 o 10 de diciembre, respectivamente

¿Cómo hago seguimiento a mi solicitud de retiro de AFP?

Si registraste tu solicitud de retiro AFP en este 2025, es importante que verifiques que el trámite siga el procedimiento correspondiente. Dicha información llegará al correo electrónico que registraste, pero también puedes realizar la consulta mediante las plataformas oficiales de tu administradora de fondos.

Para revisar el estado de tu solicitud de retiro de AFP, debes ingresar a la página web de tu administradora (AFP Integra, Prima, Habitat o Profuturo) y acceder a la opción. Te compartimos los enlaces oficiales:

Ingresa tu número de DNI y los datos que te soliciten para validar tu identidad. Una vez dentro, podrás ver si tu solicitud está registrada, en revisión, aprobada o si el depósito ya fue programado.