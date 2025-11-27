¿Qué afiliados cobrarán el retiro AFP en la primera semana de diciembre 2025, según el cronograma?

Desde el 21 de noviembre, se inició con el pago de la primera UIT del retiro AFP 2025 para aquellos afiliados cuyos documentos de identidad terminen en el dígito 0, 1 o en una letra. Por ello, a poco de finalizar este mes, te contamos quiénes accederán al abono durante la semana inicial de diciembre.

Es importante destacar que los depósitos se llevan a cabo de acuerdo a la fecha en la que se registró el proceso de solicitud en la plataforma de la administradora correspondiente. Posteriormente, el afiliado deberá esperar un tiempo aproximado de 30 días para percibir el monto de S/ 5,350.

Cronograma de proceso de solicitud para el retiro AFP 2025.

Retiro AFP: ¿Qué afiliados cobrarán en la primera semana de diciembre 2025?

De acuerdo a lo establecido, los afiliados que accederán a la primera UIT en diciembre 2025 serán aquellos que su DNI termine en dígito 4, 5 y 6:

Último dígito del DNI Fecha de solicitud Fecha de pago de la primera UIT DNI terminado en 4 3 o 4 de noviembre Hasta el 3 o 4 de diciembre, respectivamente DNI terminado en 5 5 o 6 de noviembre Hasta el 5 o 6 de diciembre, respectivamente DNI terminado en 6 7 o 10 de noviembre Hasta el 7 o 10 de diciembre, respectivamente

Luego del primer abono, se deberá esperar 30 días más para acceder al siguiente pago. Recuerda que se estableció que el retiro de hasta 4 UIT, equivalente a S/ 21,400, se ejecutará en 4 armadas; sin embargo, si el aportante tiene un menor monto que lo señalado, se realizará un solo pago.

Pago de la primera 1 UIT: 30 días después de la solicitud.

30 días después de la solicitud. Pago de la s egunda 1 UIT: 30 días después del primer desembolso.

s 30 días después del primer desembolso. Pago de la tercera 1 UIT: 30 días después del segundo desembolso.

30 días después del segundo desembolso. Pago de la cuarta 1 UIT: 30 días después del tercer desembolso

Últimas fechas para registrar tu solicitud de retiro AFP 2025

Si no registraste tu solicitud de retiro en las primeras fechas que te correspondían, según el cronograma, te contamos que existe un periodo libre, que permite efectuar el proceso sin tener en cuenta el último dígito del DNI. La última oportunidad para los rezagados empieza el 4 de diciembre de 2025 y la fecha límite es el 18 de enero de 2026.

De igual manera, el trámite es 100 % digital, gratuito y se puede hacer a través de la página web de tu AFP: Integra, Hábitat, Prima o Profuturo. Te dejamos los enlaces oficiales y seguros para que realices el trámite sin riesgo: