Retiro AFP 2025: así puedes confirmar que depositarán tu primera UIT en dos días máximo

El Retiro AFP 2025 comenzó formalmente a fines de octubre con un cronograma escalonado según el último dígito (o letra) del DNI. Para muchos afiliados, estos días ya se están realizando los primeros depósitos correspondientes a la primera UIT, que tiene un monto máximo de S/ 5.350.

Este primer desembolso representa solo una fracción del monto total retirable (hasta 4 UIT, es decir hasta S/ 21.400). En ese contexto, muchos afiliados están pendientes de cuándo llegará ese primer pago y buscan confirmar que realmente lo recibirán en los próximos días. A continuación, te dejamos los detalles de lo que se sabe hasta ahora.

¿Quiénes ya han empezado a recibir su primera UIT?

Según el cronograma oficial, los primeros en solicitar el retiro fueron las personas cuyo DNI terminaba en letra, ellas habían iniciado su trámite desde el 21 de octubre. Luego siguieron quienes tienen DNI terminado en "0", con solicitudes los días 22 y 23 de octubre; posteriormente los DNI terminados en "1" (24 y 27 de octubre), luego "2", (28 y 29 de octubre), y así sucesivamente.

Para quienes tienen DNI terminado en 0 o 1, y ya enviaron su solicitud en las fechas correspondientes, el primer depósito de hasta 1 UIT (S/ 5.350) debió caer en las cuentas en estos días.

Ante ello, se reportó que ya se han comenzado a realizar los depósitos para los afiliados con DNI 0, 1, y actualmente también para los del dígito 2 y 3. Este primer pago no requiere un segundo trámite: se deposita directamente en la cuenta bancaria indicada en la solicitud.

¿Cuándo se debe depositar la primera UIT según la ley?

El reglamento del Retiro AFP 2025 establece que la primera UIT debe ser depositada a más tardar 30 días calendario desde que presentaste la solicitud. Después del primer depósito, los siguientes desembolsos (si pediste más de 1 UIT) se harán en cuotas de hasta 1 UIT cada 30 días.

¿Cómo confirmar que te depositarán la primera UIT en dos días máximo?

Para prever que tu primera UIT llegue en los próximos dos días hábiles, debes fijarte en el mensaje de confirmación "clave". Las AFP han definido estados para las solicitudes: por ejemplo, en AFP Integra los estados pueden ser "En proceso", "Aprobado", "Cargo realizado" o "Pagado".

El estado que debes observar es "Cargo realizado", lo cual significa que la AFP ha enviado tu monto (la primera UIT) al banco. Desde ese momento, el depósito puede tardar hasta dos días hábiles en verse reflejado en la cuenta.

Por lo tanto, si ves que tu solicitud cambió a "Cargo realizado", es muy probable que en 1 o 2 días la primera UIT ya esté disponible en tu cuenta bancaria. Además, puedes revisar en la web oficial de tu AFP, pues cada administradora tiene un enlace especial para consultar el estado de tu solicitud: aprobación, fecha programada, monto, etc.