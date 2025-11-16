¿Cuándo depositan el retiro AFP si mi DNI termina en 0, 1, 2 o 3? Estas son las fechas clave

Los afiliados cuyos DNI terminan en 0, 1, 2 y 3 ya completaron el registro de su solicitud para el retiro de hasta 4 UIT de las AFP, y ahora esperan la fecha más importante: el depósito del primer desembolso. Según el reglamento oficial, cada pago debe realizarse en un máximo de 30 días calendario desde el ingreso de la solicitud, lo que permite calcular con claridad cuándo llegará el abono inicial.

Para quienes registraron su trámite entre el 22 y el 31 de octubre, el primer desembolso —de hasta 1 UIT equivalente a S/ 5,350— se concretará entre el 21 y 29 de noviembre, dependiendo del día exacto en que se envió la solicitud. Estos plazos se mantienen uniformes para todos los afiliados, sin importar su AFP, ya sea Integra, Habitat, Prima o Profuturo.

El proceso continuará con tres desembolsos adicionales, también de hasta 1 UIT cada uno, que se pagarán cada 30 días después del primer depósito. De esta manera, el retiro completo de hasta 4 UIT podría extenderse durante cuatro meses, siempre siguiendo las fechas establecidas por la entidad administradora de fondos.

Fechas exactas de retiro AFP para todos los afiliados

El reglamento del octavo retiro AFP indica que el primer pago se hace máximo 30 días después de registrar la solicitud. Con esa base, estas son las fechas estimadas:

DNI Fecha de registro Depósito máximo 0 22 de octubre 21 de noviembre 1 24 de octubre 23 de noviembre 2 28 de octubre 27 de noviembre 3 30 de octubre 29 de noviembre

Finalmente, las AFP recuerdan que el seguimiento del pago puede hacerse desde la plataforma oficial de cada administradora, donde el afiliado puede verificar el estado de su solicitud, la fecha de programación y el monto aprobado. En caso de no haber registrado la solicitud en las fechas asignadas, el cronograma contempla un periodo de rezagados que permitirá completar el trámite antes de cerrar el proceso oficial.

