¿Cuándo depositan el retiro AFP si mi DNI termina en 0, 1, 2 o 3? Estas son las fechas clave
Los afiliados con DNI terminado en 0, 1, 2 y 3 ya registraron su solicitud de retiro AFP y ahora esperan la fecha clave: el día exacto del depósito
Los afiliados cuyos DNI terminan en 0, 1, 2 y 3 ya completaron el registro de su solicitud para el retiro de hasta 4 UIT de las AFP, y ahora esperan la fecha más importante: el depósito del primer desembolso. Según el reglamento oficial, cada pago debe realizarse en un máximo de 30 días calendario desde el ingreso de la solicitud, lo que permite calcular con claridad cuándo llegará el abono inicial.
PUEDES VER: Octavo retiro AFP 2025: ¿Cuándo inicia el registro de solicitud 100% LIBRE para afiliados?
Para quienes registraron su trámite entre el 22 y el 31 de octubre, el primer desembolso —de hasta 1 UIT equivalente a S/ 5,350— se concretará entre el 21 y 29 de noviembre, dependiendo del día exacto en que se envió la solicitud. Estos plazos se mantienen uniformes para todos los afiliados, sin importar su AFP, ya sea Integra, Habitat, Prima o Profuturo.
El proceso continuará con tres desembolsos adicionales, también de hasta 1 UIT cada uno, que se pagarán cada 30 días después del primer depósito. De esta manera, el retiro completo de hasta 4 UIT podría extenderse durante cuatro meses, siempre siguiendo las fechas establecidas por la entidad administradora de fondos.
Fechas exactas de retiro AFP para todos los afiliados
El reglamento del octavo retiro AFP indica que el primer pago se hace máximo 30 días después de registrar la solicitud. Con esa base, estas son las fechas estimadas:
|DNI
|Fecha de registro
|Depósito máximo
|0
|22 de octubre
|21 de noviembre
|1
|24 de octubre
|23 de noviembre
|2
|28 de octubre
|27 de noviembre
|3
|30 de octubre
|29 de noviembre
Finalmente, las AFP recuerdan que el seguimiento del pago puede hacerse desde la plataforma oficial de cada administradora, donde el afiliado puede verificar el estado de su solicitud, la fecha de programación y el monto aprobado. En caso de no haber registrado la solicitud en las fechas asignadas, el cronograma contempla un periodo de rezagados que permitirá completar el trámite antes de cerrar el proceso oficial.
Lo esencial que debes saber
- El primer depósito es de hasta 1 UIT (S/ 5,350).
- Los siguientes tres pagos también se realizan cada 30 días.
- Puedes revisar tu programación en la web de tu AFP.
- Si no solicitaste en tu fecha, existe un periodo de rezagados.
