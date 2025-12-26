- Hoy:
Temblor en Lima hoy 26 de diciembre 2025: IGP confirmó sismo de 4.8 en Barranca
El Instituto Geofísico confirmó este viernes 26 de diciembre un sismo de magnitud 4.8 con epicentro en Supe Puerto, Barranca - Lima.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional, reportó un sismo de magnitud 4.8 ocurrido a las 7:35 p. m. (hora local). El epicentro se localizó a 52 kilómetros al suroeste de Supe Puerto, en la provincia de Barranca, región Lima.
El movimiento telúrico fue percibido con una intensidad moderada en zonas cercanas al epicentro. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas. Las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las indicaciones de prevención ante posibles réplicas.
Temblor en Lima hoy viernes 26 de diciembre
Recomendaciones ante un sismo
- Identifica zonas seguras dentro de tu hogar, como columnas estructurales o debajo de muebles resistentes.
- Ten lista una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, documentos importantes y botiquín.
- Participa en simulacros y educa a tu familia sobre cómo actuar en caso de sismo.
Recomendaciones durante el sismo:
- Mantén la calma y evita correr.
- Ubícate en una zona segura, lejos de ventanas, espejos o objetos que puedan caer.
- No uses ascensores y evita salir si estás en un edificio hasta que el movimiento cese.
Recomendaciones después del sismo:
- Evacúa con precaución si el lugar no es seguro.
- Comunícate solo si es necesario, para no saturar las líneas telefónicas.
- Sintoniza medios oficiales como el IGP o INDECI para recibir información actualizada.
- Revisa tu vivienda por posibles daños estructurales antes de volver a ingresar.
