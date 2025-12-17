- Hoy:
El verano llega al Perú: Senamhi confirma fecha y hora del inicio de la nueva estación
La temperatura está subiendo y esto se debe al inicio del verano en Perú. Conoce AQUÍ cuándo empieza la estación más calurosa del año.
Miles de personas esperan con ansias disfrutar del sol, playa y arena ante la inminente llegada de la estación más calurosa. Ante ello, muchos ciudadanos buscan conocer cuándo inicia el verano 2026 en Perú, si eres uno de ellos, entonces no dudes en revisar las próximas líneas.
¿Cuándo comienza el verano 2026 en Perú?
Según dio a conocer el Servicio Nacional de Metodología e Hidrología (Senamhi), el verano del año 2026 empezará oficialmente el domingo 21 de diciembre a las 10:03 de la mañana. Sin embargo, la población solo experimentará una sensación de temperatura baja, ya que comienza el periodo de transición.
El verano inicia el domingo 21 de diciembre.
Durante el verano, las temperaturas aumentan de manera notoria en enero, febrero y marzo. Se recomienda a la población tomar sus precauciones del caso ante las 'olas de calor' que se reportarán. Se espera que la temperatura pueda superar a las del 2025.
Consejos para protegerse del sol
Ante la elevada radiación ultravioleta, el Senamhi y especialistas han brindado diversas medidas para proteger la salud, ya que algunas personas en verano suelen reportar desvanecimientos, dolores de cabeza, entre otros malestares.
- Aplicar protector solar mínimo de 15, antes de exponerse al sol.
- Usar gafas de sol, gorra o sombrero, ropa de algodón.
- Ingerir agua de manera regular para evitar la deshidratación.
- Comer frutas y verduras ricas en líquido.
Además, se recomienda a los ciudadanos evitar exponerse al sol durante las horas de mayor intensidad, que habitualmente son entre las 10:00 de la mañana y 4:00 de la tarde, o buscar sombras, ya que así evitamos la exposición directa.
