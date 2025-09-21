¿Cuándo empieza la primavera 2025 en Perú? Senamhi confirma la hora exacta de inicio

En los últimos días, el cielo de la costa peruana se iluminó con un brillo solar, como anticipando la llegada de la primavera 2025. La tercera estación del año comenzará este lunes 22 de septiembre y, según Senamhi, la hora exacta de inicio será a la 1:19 p.m., de esta manera le decimos adiós al invierno.

Del mismo modo, es importante conocer que la primavera 2025 termina el domingo 21 de diciembre a las 4:03 a. m., momento en que inicia oficialmente el verano en el hemisferio sur, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Senamhi confirmó que la primavera 2025 iniciará este lunes 22 de septiembre.

Por otro lado, el organismo peruano precisó que el reciente brillo solar no se debe al comienzo de la primavera en Perú, sino al debilitamiento del Anticiclón del Pacifico Sur y al ingreso de vientos del norte. Respecto a este esplendor en el cielo, Senamhi precisó, "lo que reducirá la nubosidad, especialmente hacia el mediodía y la tarde".

¿Qué se celebra el 23 de septiembre en Perú?

Si bien la primeravera 2025 comienza el lunes 22 de septiembre; en Perú, el 23 se celebra el Día de la Primavera, que marca el inicio de la estación de la primavera en el hemisferio sur. También el Día de la Juventud, que se festeja ese mismo día, vinculando la energía, creatividad, renovación de los jóvenes con el comienzo de la primavera.

También se conmemora el Día del Estudiante en Perú, reconocida como fecha para valorar la labor y espíritu de los estudiantes en universidades públicas y privadas. Tiene su origen en la primera gesta estudiantil por la reestructuración universitaria de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) en 1909.

Cabe precisar que no todas estas efemérides son parte de una ley nacional formal en el país, sino que muchas veces son de carácter extraoficial, aceptadas socialmente y celebradas culturalmente. En medio de este contexto, se realizan actividades culturales: eventos en escuelas, universidades; charlas, ferias, concursos artísticos.