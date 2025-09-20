¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre? Este es el verdadero significado

El 21 de septiembre no es solo el inicio oficial de la primavera en el hemisferio sur, sino que también se ha convertido en un día especial para regalar flores amarillas. En 2025, esta tradición toma fuerza como un símbolo de renovación, alegría y esperanza.

Pero, ¿por qué precisamente flores amarillas y por qué este día? La respuesta va más allá del simple acto de obsequiar una flor: tiene raíces históricas y culturales que han hecho que estas flores sean un ícono para celebrar la vida y los nuevos comienzos.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

Las flores amarillas se asocian universalmente con la luz del sol, la energía positiva, la amistad y la felicidad. Su color transmite sentimientos de optimismo y renovación, que encajan perfectamente con la llegada de la primavera, estación que representa el despertar de la naturaleza y el inicio de ciclos llenos de vida.

En muchas culturas, regalar flores amarillas el 21 de septiembre es un gesto para expresar buenos deseos, esperanza y alegría. En 2025, este acto se ha popularizado aún más gracias a campañas que buscan conectar a las personas con la naturaleza y fomentar la expresión de sentimientos positivos al inicio de esta estación tan especial.

El origen de la tradición de regalar flores amarillas

La costumbre de regalar flores amarillas en el día de la primavera tiene raíces que se remontan a varias décadas atrás, principalmente en países del hemisferio sur como Argentina y Perú. Fue en los años 70 cuando artistas y movimientos culturales promovieron el uso de flores amarillas como símbolo de paz, esperanza y renovación.

Esta tradición comenzó a ganar popularidad cuando se vinculó con celebraciones del solsticio de primavera, adoptando un significado más profundo ligado a la luz, la energía renovadora y la alegría que trae consigo el cambio de estación. Se convirtió en un acto para compartir esa energía positiva con amigos, familiares y seres queridos.

¿Qué significan las flores amarillas en la actualidad?

Hoy en día, regalar flores amarillas es mucho más que un simple detalle estético. Su significado se ha ampliado para representar:

Esperanza y optimismo: un deseo de que los tiempos difíciles queden atrás y que venga una etapa de luz y buenas noticias.

Amistad sincera: es común regalar girasoles o margaritas amarillas para expresar cariño y respeto hacia los amigos.

Renovación y nuevos comienzos: la primavera es un momento perfecto para dejar atrás lo viejo y empezar algo nuevo con entusiasmo.

Esta simbología ha sido aprovechada por diversas campañas culturales y sociales para promover mensajes positivos, especialmente en fechas clave como el 21 de septiembre, el primer día de primavera.