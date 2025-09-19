El Señor de los Milagros volverá al Callao tras más de 20 años: este es el recorrido que hará el 26 de octubre

Cada año, durante el mes de octubre, Lima se viste de morado para celebrar una de sus expresiones religiosas más profundas: la procesión del Señor de los Milagros. Miles de fieles se preparan para salir a las calles, acompañar la imagen sagrada, participar en misas, actos de devoción, agradecer favores o pedir protección.

En 2025, la Hermandad del Señor de los Milagros confirmó un cronograma con seis recorridos procesionales, que incluyen homenajes oficiales, visitas a hospitales y una novedad muy esperada: un recorrido extraordinario en la Provincia Constitucional del Callao, luego de 22 años sin que la imagen visitara ese puerto.

Dentro de este contexto, muchas personas preguntan cuáles serán los días exactos en que saldrá la imagen, por qué rutas pasará, y si habrá cierres de calles o modificaciones en el transporte público. Uno de los interrogantes principales es: ¿cómo se traslada la procesión al Callao y qué rutas seguirá? AQUÍ te contamos sobre esa visita especial, además de todos los recorridos de octubre de 2025.

Procesión del Señor de los Milagros en octubre de 2025?

Estos son datos clave sobre las salidas programadas:

Seis procesiones en total: comienzan el sábado 4 de octubre, y culminan con la procesión de despedida el sábado 1 de noviembre.

Las rutas contemplan homenajes en lugares públicos de Lima: Plaza Mayor, Palacio de Gobierno, Congreso; así como visitas a hospitales; y una especial al Callao.

El "Nazareno Móvil" será utilizado para el recorrido al Callao.

A continuación, te compartimos los días y rutas generales para que los fieles puedan ubicarse:

4 de octubre: Primera salida ("levantada del anda"): Santuario de Las Nazarenas - avenida Tacna - avenida Emancipación - jirones Chancay y Conde de Superunda - retorno por avenida Tacna.

Primera salida ("levantada del anda"): Santuario de Las Nazarenas - avenida Tacna - avenida Emancipación - jirones Chancay y Conde de Superunda - retorno por avenida Tacna. 18 de octubre: Partirá también desde Las Nazarenas, recorrerá avenida Tacna, jirón Ica, jirón de la Unión, Plaza Mayor, luego Carabaya, Ucayali, Abancay, Junín, Huanta, Ancash, Maynas hasta la Iglesia del Carmen.

Partirá también desde Las Nazarenas, recorrerá avenida Tacna, jirón Ica, jirón de la Unión, Plaza Mayor, luego Carabaya, Ucayali, Abancay, Junín, Huanta, Ancash, Maynas hasta la Iglesia del Carmen. 19 de octubre: Visita a hospitales y al Poder Judicial. Iglesias del Carmen, Hospital Dos de Mayo, Hospital Almenara; luego por jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata, Cangallo; Pasará frente al Palacio de Justicia y retorno al Santuario.

Visita a hospitales y al Poder Judicial. Iglesias del Carmen, Hospital Dos de Mayo, Hospital Almenara; luego por jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata, Cangallo; Pasará frente al Palacio de Justicia y retorno al Santuario. 26 de octubre: Recorrido extraordinario al Callao.

Recorrido extraordinario al Callao. 28 de octubre: Día central de devoción: recorrido que incluye el Hospital Arzobispo Loayza, Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela, Garcilaso de la Vega, etc.

Día central de devoción: recorrido que incluye el Hospital Arzobispo Loayza, Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela, Garcilaso de la Vega, etc. 1 de noviembre: Procesión de despedida. Recorrerá de nuevo calles del centro histórico - Tacna, jirón Callao, jirón Chancay, avenida Emancipación - para concluir en el Santuario de Las Nazarenas.

Ruta especial al Callao: 26 de octubre de 2025

Este será el día más esperado por los devotos chalacos y por quienes desean que la imagen salga de Lima hacia el puerto. Aquí los detalles de ese recorrido extraordinario: