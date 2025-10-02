0
¿Habrá paro de transportistas el 3 de octubre? Conoce si la marcha de gremios se extenderá

Conoce si los transportistas volverán a salir a las calles este viernes 3 de octubre rumbo al Congreso, para exigir soluciones ante la inseguridad y extorsión.

El paro de este jueves 2 de octubre cuenta con la participación de un determinado sector de transporte público, que exige al estado peruano una respuesta concreta ante los constantes actos de violencia contra el rubro. En medio de este contexto, la población quiere sabe si mañana viernes 3 se realizará una nueva marcha.

Conoce las últimas noticias del paro de transportistas del jueves 2 de octubre.

PUEDES VER: Paro de transportistas de HOY, jueves 2 de octubre EN VIVO: inician las marchas en caravanas rumbo al Congreso

¿Habrá paro de transportistas mañana, 3 de octubre?

La respuesta de los gremios, que se conoce hasta el momento, es que la marcha no se extenderá para el viernes 3 de octubre; sin embargo, se acordarán reuniones para analizar el impacto de la reciente marcha, que no solo contó con la presencia de transportistas, también con distintos gremios y federaciones de construcción civil.

"Queremos conversar con las autoridades y la verdad es que buscamos frenar esta ola delicuencial. Por el momento, no pensamos ampliar esta protesta, pero sí se evaluará otros días", indicó Martín Valeriano, dirigente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA) para el Grupo La República.

Gremios de transporte

Gremios de transporte salen a las calles en busca de respuestas del gobierno. | Imagen: GLR

Esto significa que la afluencia de vehículos de transporte público urbano se regularizará para el viernes y no habrá complicaciones para movilizarse por la capital peruana. Asimismo, los precios de pasaje volverán a la normalidad, puesto que ante el paro, muchos conductores aprovecharon para incrementar el costo.

Por su parte, Miguel Palomino, Confederación Nacional de Transportistas, indicó que no se realizará una nueva marcha el 3 de octubre, puesto que el día centra fue el jueves, pero sí se abrirá una mesa de diálogos con otros dirigentes para conversar para tomar las medidas correspondientes ante esta situación.

"El día de hoy (2 de octubre) a las 10 de la mañana hemos marchado rumbo al Congreso de la República para entablar conversaciones. Por el momento, no tenemos planeado continuarlo el viernes, pero ya conversaremos con el señor Valeriano también", mencionó para el Grupo La República.

