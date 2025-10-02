¿Suspendieron las clases escolares este viernes 3 de octubre? Esto se sabe hasta ahora

El jueves 2 de octubre se llevó a cabo un nuevo paro de transportistas, la medida generó preocupación entre los ciudadanos, quienes esperaban que el Ministerio de Educación suspendieran sus actividades; sin embargo, esto no sucedió, ya que los estudiantes asistieron a clases con total normalidad.

Los conductores y cobradores de las diversas empresas de transporte lograron llegar al Congreso de la República, ubicado en la avenida Abancay. En medio de la protesta, muchos de ellos solicitaban al Estado peruano crear una mesa de diálogo para combatir con el sicariato y extorsión.

Ante la acogida que tuvo la marcha, muchos buscan conocer si habrá un paro de transportistas el viernes 3 de octubre y si las clases escolares serán suspendidas en Lima y Callao. En las próximas líneas, despejamos todas tus dudas sobre estas interrogantes.

¿Se suspenden las clases del viernes 3 de octubre?

Los padres de familia deben saber que las clases del viernes 3 de octubre se desarrollaran con total normalidad, esto quiere decir que deben asistir a sus centros de estudios en el horario habitual estipulado por cada institución educativa.

Las clases se realizarán con total normalidad.

¿Habrá paro de transportistas el viernes 3 de octubre?

La población debe saber que, el paro de transportistas no se extenderá hasta el 3 de octubre; sin embargo, algunos gremios han indicado que se realizarán reuniones para analizar si realizarán una próxima manifestación en contra del Estado peruano.

"Queremos conversar con las autoridades y la verdad es que buscamos frenar esta ola delicuencial. Por el momento, no pensamos ampliar esta protesta, pero sí se evaluará otros días", comentó Martín Valeriano, dirigente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA).