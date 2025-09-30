- Hoy:
¿Se suspenderán las clases este 2 de octubre por el paro de transportistas? Conoce qué dice el Minedu
Ante la confirmación de un nuevo paro de transporte para este jueves 2 de octubre, surgen dudas respecto a la posible suspensión de clases escolares.
Ante el anuncio de un nuevo paro de transportistas para este 2 de octubre, la ciudadanía quiere saber si las actividades cotidianas se realizarán con normalidad o si se tomarán las medidas correspondientes para evitar contratiempos. En el caso del sector educación, los padres de familia esperan el pronunciamiento del Ministerio de Educación (Minedu) respecto a la posible cancelación de clases escolares en colegios públicos y privados.
¿Se suspenderán las clases escolares este 2 de octubre?
Hasta el momento, el Minedu no se ha pronunciado al respecto, por lo que los padres de familia, docentes y alumnos deberán esperar que exista un comunicado oficial por parte de la cartera del titular, Morgan Quero. Asimismo, se precisa que en anteriores marchas hubo un retraso en la información, indicando de última hora la suspensión de actividades presenciales en las escuelas.
En la realización del paro de transportistas se afecta la cantidad de vehículos públicos.
Se estima que las clases escolares para este jueves 2 de octubre se podrían realizar de manera virtual, ya que es una opción que anteriormente fue acatada por diversas instituciones educativas en Lima y Callao. Del mismo, queda a la espera alguna comunicación por parte de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC).
Últimas noticias sobre el nuevo paro de transporte este 2 de octubre
El pasado fin de semana, se llevó a cabo una marcha rumbo al Congreso de la República, con la finalidad de que las autoridades peruanas puedan dialogar con los representantes de diversos gremios y buscar soluciones drásticas ante la ola de inseguridad que afecta directamente a los transportistas.
Ante la falta de respuesta, más de 120 empresas de transporte volverán a salir a las calles este jueves 2 de octubre para exigir seguridad. En una entrevista con el Grupo La República, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, brindó más detalles al respecto.
"El paro es para llamar la atención, lo vamos a presentar el día jueves y para ellos seguramente vamos a realizar una marcha (…) hacemos una invocación a los congresistas de los diversos partidos políticos a que estén presentes", indicó. Asimismo, agregó, sobre las promesas sin cumplir: "Ninguna, nunca hemos tenido mesas de trabajo con el ministro, han sido reuniones informativas (…) cuando él era ministro del interior, él era abogado de un delincuente".
¿Qué empresas participarán en la marcha del jueves 2 de octubre?
Conoce cuáles son las empresas de transporte de diversas asociaciones que se unirán a esta marcha programada para el 2 de octubre en Lima y Callao:
- Empresa de Transportes Importaciones y Servicios HZ S.A.C
- Empresa de Transporte Ha Servicios Múltiples de Prop. Unidos Huascar S.A.C.
- Empresa de Transporte Nor Lima S.A.C.
- Consorcio Empresarial Primero de Septiembre S.A.C.
- Empresa de Transporte y Turismo Cinco Estrellas S.A.
- E.T.S. Marova Tours S.A.C.
- Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Los Excelentes Unidos S.A.
- Empresa de Transportes 102 S.A.
- Multiservicios de Buses de Wayllyu S.A.
- Empresa de Transporte Todo Lo Puede en Cristo S.A.C.
- Empresa de Transporte y Servicios San Emanuel S.A.C.
- Empresa de Transporte y Servicio Lima Chosica S.A.C.
- Levaro S.A.C.
- Empresa de Transporte y Servicios Múltiples y Comercialización 14 de M.
- Empresa de Transporte Urbano Huaycán S.A.
- Empresa de Transportes y Servicios Nueva Era Señor de Muruhuay S.A.
- Empresa de Transporte y Servicio San Antonio S.A.
- Empresa de Transportes José Gálvez S.A.
- Translíma S.A.
- Empresa de Transporte Rápido Musa S.A.
- Empresa de Transportes Múltiples Sin Fronteras S.A.C.
- Inversiones Riimárz
- Servicios Múltiples e Inversiones Nievería S.A.C.
- Empresa de Transporte Urbano El Molinero Express S.A.
- Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Aquarius Express S.A.C.
- Empresa de Transporte e Inversiones Empresariales Nuevo Amanecer S.A.C.
- Turismo Huaycán
- Empresa de Transportes Santa Rosa de Jicamarca S.A.C.
- Empresa de Transportes y Servicios Sagrado Corazón de Collique S.A.C.
- Empresa de Transporte Tumi Siglo XXI S.A.
- Empresa de Transporte y Servicios San Juan Bautista S.A.
- Empresa de Servicios Múltiples Los Laureles de Manchay S.A.
- Empresa de Transportes Corazón Valiente S.A.
- Vargasant S.A.C.
- Empresa de Transporte De Luxe
- Consorcio de Transporte Aries S.A.
- Empresa de Transportes Veintidós S.R.L.
- Empresa de Transporte Señor del Mar S.A.
- Empresa de Transporte y Turismo San Juanito
- Preferencial San Juanito S.A.C.
- Empresa de Transportes y Servicios El Porvenir S.A.
- Empresa de Transportes Servicios y Turismo Eureks S.A.C.
- Cilap
- Empresa de Transporte Jerrbus S.A.C.
- Empresa de Transporte Santa Rosa de Lima
- Empresa de Transportes y Representaciones Sarita Colonia y Villa Sol S.A.
- Transportes Pesqueros S.A.
- Varant S.A.C.
- Empresa de Transporte Gocarive 19 S.A.
- Kid Galahad S.A.
- Consorcio de Transporte Adonai
- Comunicación Integral Turismo y Servicios Urano Tours S.A.
- Empresa de Transportes Carretera Central S.A.C.
- Empresa de Transporte Chanquilino S.A.C.
- Empresa Becami S.A.C.
- Empresa Cielo Mar y Tierra
- Empresa de Transporte Unión San Juanito
- Empresa Independiente de Transportes S.A.
- Empresa de Transportes de Servicios Amancaes S.A.C.
- Empresa de Transporte Nuestra Señora del Sagrado Corazón
- Empresa de Transporte Huándoy
