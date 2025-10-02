¿Habrá tolerancia en el trabajo por paro? Ministerio de Trabajo lanza comunicado de última hora

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) sorprendió con un comunicado a tempranas horas de este jueves 2 de octubre, día en el que se desarrollará un nuevo paro de transportistas, que exigen medidas ante la ola de seguridad que azota el sector. En este se precisa que sí habrá tolerancia de dos horas para los trabajadores.

Ministerio de Trabajo exhorta a la virtualidad y tolerancia de dos horas.

Ministerio de Trabajo indica tolerancia por el paro de transportistas

En el pronunciamiento del MTPE, resalta que los empleadores pueden adoptar medidas flexibles ante dificultades de traslado de los trabajadores a sus centros de labores en medio del panorama ante la marcha de hoy, precisando los siguientes puntos:

Priorizar el teletrabajo, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores.

Tolerancia de dos horas en su horario de ingreso.

Adoptar medidas flexibles que permitan compensar las demoras.

Por ningún motivo dicho tiempo será considerado como tardanza injustificada.