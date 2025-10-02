¿Habrá tolerancia en el trabajo por paro? Ministerio de Trabajo lanza comunicado de última hora

0
El Ministerio de Trabajo publicó un comunicado indicando que sí habrá tolerancia de dos horas en los centros de labores, ante el paro de transportistas.

Angie De La Cruz
Ministerio de Trabajo brindó más detalles sobre el panorama de los trabajadores ante paro de transporte este 2 de octubre.
Ministerio de Trabajo brindó más detalles sobre el panorama de los trabajadores ante paro de transporte este 2 de octubre.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) sorprendió con un comunicado a tempranas horas de este jueves 2 de octubre, día en el que se desarrollará un nuevo paro de transportistas, que exigen medidas ante la ola de seguridad que azota el sector. En este se precisa que sí habrá tolerancia de dos horas para los trabajadores.

Paro de transportistas este jueves 2 de octubre de 2025

Ministerio de Trabajo exhorta a la virtualidad y tolerancia de dos horas.

Ministerio de Trabajo indica tolerancia por el paro de transportistas

En el pronunciamiento del MTPE, resalta que los empleadores pueden adoptar medidas flexibles ante dificultades de traslado de los trabajadores a sus centros de labores en medio del panorama ante la marcha de hoy, precisando los siguientes puntos:

  • Priorizar el teletrabajo, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores.
  • Tolerancia de dos horas en su horario de ingreso.
  • Adoptar medidas flexibles que permitan compensar las demoras.
  • Por ningún motivo dicho tiempo será considerado como tardanza injustificada.
Comunicado del MTPE ante paro de transportistas este 2 de octubre.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

