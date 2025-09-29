- Hoy:
Paro de transportistas este 2 de octubre: calles de Lima y Callao tendrán suspensión de servicio público
Este 2 de octubre se llevará a cabo un nuevo paro de transportistas que ha alertado a la población en medio de la ola de criminalidad que ataca al sector.
La problemática de inseguridad, ataques, extorsiones y cobros de cupos ha tensionado al sector transporte en Lima y Callao en los últimos meses. Ante ello, algunos gremios han convocado paros como medida de presión al Estado para exigir mayor protección, control policial y acciones concretas.
Para este jueves 2 de octubre de 2025, se ha anunciado un nuevo paro de transportistas que podría afectar la movilidad urbana. La expectativa gira en torno a qué tan amplio será el acatamiento, qué empresas se sumarán, y cómo reaccionarán las autoridades para mitigar los efectos sobre los usuarios.
Paro de transportistas será este jueves 2 de octubre/ FOTO: Difusión
A continuación, te indicaremos lo que se conoce hasta ahora sobre el paro del 2 de octubre: quiénes han confirmado su participación, los posibles alcances, y recomendaciones para ciudadanos ante una eventual paralización.
Qué se sabe del paro de transportistas del 2 de octubre
El llamado al paro responde al incremento de hechos violentos, agresiones y extorsiones que afectan a conductores y empresas de transporte, quienes denuncian falta de acción efectiva por parte del Estado para garantizar su seguridad. Los gremios que vienen manteniendo presión han advertido que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para frenar las mafias que imponen pagos ilegales o cometen atentados.
Alcance esperado del paro
Si el paro es acatado con fuerza en rutas informales o en zonas perimetrales, podría generar congestiones, aumento en tarifas de taxi o mototaxi, y dificultades para desplazarse en ciertas zonas de Lima y Callao.
En días de protestas similares, algunas unidades han dejado de circular, pero las rutas principales de transporte masivo (metropolitano, líneas con contratos formales) han mantenido operación con normalidad parcial.
Medidas y respuestas del Estado
Se espera que el Estado despliegue fuerzas policiales en puntos estratégicos para evitar bloqueos, garantizar el tránsito y prevenir actos vandálicos. Autoridades podrían convocar mesas de diálogo urgente con los gremios convocantes para atender los reclamos y desactivar tensiones antes del jueves 2.
Es probable que las autoridades de transporte (MTC, ATU) emitan comunicados oficiales indicando qué rutas seguirán habilitadas y cuáles rutas podrían verse afectadas.
Recomendaciones para los ciudadanos
- Evalúa rutas alternativas (transporte metropolitano, metro si aplica, modalidades como bicicleta o caminata) en caso de que algunas rutas queden inoperativas.
- Revisa comunicados oficiales (MTC, Municipalidad de Lima, ATU, medios de transporte público) la noche anterior o la mañana del jueves para confirmar qué rutas operarán.
- Si necesitas movilizarte por motivos urgentes (trabajo, salud), considera usar servicios privados (taxi, apps) con mayor margen de anticipación.
