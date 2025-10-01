¿A qué hora inicia el paro de transportistas en la Panamericana Norte y Sur este 2 de octubre?

La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao confirmaron que participarán en el paro de transportistas que se realizará el jueves 2 de octubre. Héctor Vargas, presidente del gremio, anunció que más de 120 empresas saldrán a las calles, porque están siendo extorsionados, además, puntualizó que el 30% de choferes ha dejado de trabajar por temor a un atentado.

A la protesta se unieron las organizaciones de Anitra y AETU. De acuerdo a la información brindada por algunos conductores, se prevé que en el transcurso del día no haya circulación de buses de transporte público en Lima y Callao, esta medida afectará de manera directa a miles de ciudadanos.

¿A qué hora empieza el paro de transportistas en Lima y Callao?

Según información que brindaron los gremios, el paro de transportistas del jueves 2 de octubre comenzará a las 7 de la mañana. "Estamos convocando un paro general hombre-máquina", mencionó la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).

El paro de transportistas del jueves 2 de octubre comienza a las 7:00 a.m.

Martín Valeriano, presidente de Anitra, indicó que se realizarán diversos puntos de concentración como Puente Nuevo (El Agustino), Panamericana Norte y Sur. Desde ahí, se movilizarán en al Parlamento.

Paro de transportistas: ¿Qué empresas acatarán la protesta?

De acuerdo con la información que accedió La República, estas son algunas de las líneas de buses que confirmaron su participación en el paro de transportistas que se realizará el jueves 2 de octubre.