¿A qué hora inicia el paro de transportistas en la Panamericana Norte y Sur este 2 de octubre?
Conoce a qué hora comienza el paro de transportistas del jueves 2 de octubre y qué empresas de transportes no circularán en la Panamericana Norte y Sur.
La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao confirmaron que participarán en el paro de transportistas que se realizará el jueves 2 de octubre. Héctor Vargas, presidente del gremio, anunció que más de 120 empresas saldrán a las calles, porque están siendo extorsionados, además, puntualizó que el 30% de choferes ha dejado de trabajar por temor a un atentado.
¿Se suspenderán las clases escolares este 2 de octubre por el paro de transportistas? Conoce qué indica el Minedu
A la protesta se unieron las organizaciones de Anitra y AETU. De acuerdo a la información brindada por algunos conductores, se prevé que en el transcurso del día no haya circulación de buses de transporte público en Lima y Callao, esta medida afectará de manera directa a miles de ciudadanos.
¿A qué hora empieza el paro de transportistas en Lima y Callao?
Según información que brindaron los gremios, el paro de transportistas del jueves 2 de octubre comenzará a las 7 de la mañana. "Estamos convocando un paro general hombre-máquina", mencionó la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).
El paro de transportistas del jueves 2 de octubre comienza a las 7:00 a.m.
Martín Valeriano, presidente de Anitra, indicó que se realizarán diversos puntos de concentración como Puente Nuevo (El Agustino), Panamericana Norte y Sur. Desde ahí, se movilizarán en al Parlamento.
Paro de transportistas: ¿Qué empresas acatarán la protesta?
De acuerdo con la información que accedió La República, estas son algunas de las líneas de buses que confirmaron su participación en el paro de transportistas que se realizará el jueves 2 de octubre.
- Empresa de Transportes José Gálvez S.A.
- Translíma S.A.
- Empresa de Transporte Rápido Musa S.A.
- Empresa de Transportes Múltiples Sin Fronteras S.A.C.
- Inversiones Riimárz
- Servicios Múltiples e Inversiones Nievería S.A.C.
- Empresa de Transporte Urbano El Molinero Express S.A.
- Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Aquarius Express S.A.C.
- Empresa de Transporte e Inversiones Empresariales Nuevo Amanecer S.A.C.
- Turismo Huaycán
- Empresa de Transportes Santa Rosa de Jicamarca S.A.C.
- Empresa de Transportes y Servicios Sagrado Corazón de Collique S.A.C.
- Empresa de Transporte Tumi Siglo XXI S.A.
- Empresa de Transporte y Servicios San Juan Bautista S.A.
- Empresa de Servicios Múltiples Los Laureles de Manchay S.A.
- Empresa de Transportes Corazón Valiente S.A.
- Vargasant S.A.C.
- Empresa de Transporte De Luxe
- Consorcio de Transporte Aries S.A.
- Empresa de Transportes Veintidós S.R.L.
- Empresa de Transporte Señor del Mar S.A.
- Empresa de Transporte y Turismo San Juanito
- Preferencial San Juanito S.A.C.
- Empresa de Transportes y Servicios El Porvenir S.A.
- Empresa de Transportes Servicios y Turismo Eureks S.A.C.
- Cilap
- Empresa de Transporte Jerrbus S.A.C.
- Empresa de Transporte Santa Rosa de Lima
- Empresa de Transportes y Representaciones Sarita Colonia y Villa Sol S.A.
- Transportes Pesqueros S.A.
- Varant S.A.C.
- Empresa de Transporte Gocarive 19 S.A.
- Kid Galahad S.A.
- Consorcio de Transporte Adonai
- Comunicación Integral Turismo y Servicios Urano Tours S.A.
- Empresa de Transportes Carretera Central S.A.C.
- Empresa de Transporte Chanquilino S.A.C.
- Empresa Becami S.A.C.
- Empresa Cielo Mar y Tierra
- Empresa de Transporte Unión San Juanito
- Empresa Independiente de Transportes S.A.
- Empresa de Transportes de Servicios Amancaes S.A.C.
- Empresa de Transporte Nuestra Señora del Sagrado Corazón
- Empresa de Transporte Huándoy
