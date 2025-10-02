- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza vs Boca
- Melgar vs Cienciano
- Racing vs River Plate
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
Paro de transportistas HOY, jueves 2 de octubre, EN VIVO: últimas noticias sobre protesta en Lima Norte y Sur
El paro de transportistas HOY, jueves 2 de octubre, comenzará a las 7:00 a.m. . Más de 120 buses de Lima y Callao acatarán la protestas.
El paro de transportistas de HOY, jueves 2 de octubre, es una de las medidas que ha tomado el gremio de transporte ante el incremento de extorsión y sicariato en contra de diversas empresas de Lima Norte, Sur y Callao.
Los gremios como Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) y la Alianza Nacional de Transportistas están liderando la protesta y se espera que aproximadamente 120 empresas dejen de operar con total normalidad, lo cual afectará de manera directa a los ciudadanos, ya que tendrán dificultades para trasladarse de un lugar a otro.
PUEDES VER: Paro de transportistas el 2 de octubre: estas rutas operarán con normalidad en Lima y Callao
Últimas noticias del paro de transporte HOY
Los choferes y cobradores de las diversas líneas que circulan en Lima y Callao han indicado que saldrán a protestar de manera pacífica desde 7 de la mañana. El sector busca crear una mesa de diálogo con las autoridades y así juntos enfrentar la inseguridad ciudadana y la criminalidad.
"Estamos convocando un paro general hombre-máquina", puntualizó el líder de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra). Hace algunos días, los conductores de la Línea 41 bloquearon la Panamericana Norte tras apagar los motores de sus unidades en las tres vías.
El paro de transporte comenzará a las 7:00 de la mañana.
¿Se suspenden las clases por el paro de transporte?
Por el momento, el Ministerio de Educación no ha indicado que las clases de los colegios nacionales serán de manera remota por el paro de transportistas. Sin embargo, es posible que la medida sea anunciada en las próximas horas, tal como sucedió en las manifestaciones anteriores.
¿Dónde será la concentración del paro de transportistas?
Es posible que un grupo de transportistas se reúnan en la plaza San Martín. Por su parte, Héctor Vargas Egas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, mencionó que la preconcentración será en el Parque de La Reserva, cerca al Campo de Marte, desde las 11 de la mañana.
Empresas acatarán paro de transportistas HOY, 2 de septiembre
A continuación, podrás conocer cuáles son las empresas que acatarán el paro de transportistas pactado para el jueves 2 de octubre.
- Empresa de Transportes José Gálvez S.A.
- Translíma S.A.
- Empresa de Transporte Rápido Musa S.A.
- Empresa de Transportes Múltiples Sin Fronteras S.A.C.
- Inversiones Riimárz
- Servicios Múltiples e Inversiones Nievería S.A.C.
- Empresa de Transporte Urbano El Molinero Express S.A.
- Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Aquarius Express S.A.C.
- Empresa de Transporte e Inversiones Empresariales Nuevo Amanecer S.A.C.
- Turismo Huaycán
- Empresa de Transportes Santa Rosa de Jicamarca S.A.C.
- Empresa de Transportes y Servicios Sagrado Corazón de Collique S.A.C.
- Empresa de Transporte Tumi Siglo XXI S.A.
- Empresa de Transporte y Servicios San Juan Bautista S.A.
- Empresa de Servicios Múltiples Los Laureles de Manchay S.A.
- Empresa de Transportes Corazón Valiente S.A.
- Vargasant S.A.C.
- Empresa de Transporte De Luxe
- Consorcio de Transporte Aries S.A.
- Empresa de Transportes Veintidós S.R.L.
- Empresa de Transporte Señor del Mar S.A.
- Empresa de Transporte y Turismo San Juanito
- Preferencial San Juanito S.A.C.
- Empresa de Transportes y Servicios El Porvenir S.A.
- Empresa de Transportes Servicios y Turismo Eureks S.A.C.
- Cilap
- Empresa de Transporte Jerrbus S.A.C.
- Empresa de Transporte Santa Rosa de Lima
- Empresa de Transportes y Representaciones Sarita Colonia y Villa Sol S.A.
- Transportes Pesqueros S.A.
- Varant S.A.C.
- Empresa de Transporte Gocarive 19 S.A.
- Kid Galahad S.A.
- Consorcio de Transporte Adonai
- Comunicación Integral Turismo y Servicios Urano Tours S.A.
- Empresa de Transportes Carretera Central S.A.C.
- Empresa de Transporte Chanquilino S.A.C.
- Empresa Becami S.A.C.
- Empresa Cielo Mar y Tierra
- Empresa de Transporte Unión San Juanito
- Empresa Independiente de Transportes S.A.
- Empresa de Transportes de Servicios Amancaes S.A.C.
- Empresa de Transporte Nuestra Señora del Sagrado Corazón
- Empresa de Transporte Huándoy
- 1
Paro de transportistas HOY, jueves 2 de octubre, EN VIVO: últimas noticias sobre protesta en Lima Norte y Sur
- 2
¿Se suspenderán las clases escolares HOY, 2 de octubre, por paro de transportistas? Conoce qué indica el Minedu
- 3
DNI electrónico GRATIS en Chorrillos: campaña de RENIEC este sábado 4 de octubre para los vecinos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50