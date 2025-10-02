Paro de transportistas HOY, jueves 2 de octubre, EN VIVO: últimas noticias sobre protesta en Lima Norte y Sur

El paro de transportistas de HOY, jueves 2 de octubre, es una de las medidas que ha tomado el gremio de transporte ante el incremento de extorsión y sicariato en contra de diversas empresas de Lima Norte, Sur y Callao.

Los gremios como Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) y la Alianza Nacional de Transportistas están liderando la protesta y se espera que aproximadamente 120 empresas dejen de operar con total normalidad, lo cual afectará de manera directa a los ciudadanos, ya que tendrán dificultades para trasladarse de un lugar a otro.

Los choferes y cobradores de las diversas líneas que circulan en Lima y Callao han indicado que saldrán a protestar de manera pacífica desde 7 de la mañana. El sector busca crear una mesa de diálogo con las autoridades y así juntos enfrentar la inseguridad ciudadana y la criminalidad.

"Estamos convocando un paro general hombre-máquina", puntualizó el líder de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra). Hace algunos días, los conductores de la Línea 41 bloquearon la Panamericana Norte tras apagar los motores de sus unidades en las tres vías.

El paro de transporte comenzará a las 7:00 de la mañana.

¿Se suspenden las clases por el paro de transporte?

Por el momento, el Ministerio de Educación no ha indicado que las clases de los colegios nacionales serán de manera remota por el paro de transportistas. Sin embargo, es posible que la medida sea anunciada en las próximas horas, tal como sucedió en las manifestaciones anteriores.

¿Dónde será la concentración del paro de transportistas?

Es posible que un grupo de transportistas se reúnan en la plaza San Martín. Por su parte, Héctor Vargas Egas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, mencionó que la preconcentración será en el Parque de La Reserva, cerca al Campo de Marte, desde las 11 de la mañana.

Empresas acatarán paro de transportistas HOY, 2 de septiembre

A continuación, podrás conocer cuáles son las empresas que acatarán el paro de transportistas pactado para el jueves 2 de octubre.