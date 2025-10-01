0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO HOY por Liga 1
LO ÚLTIMO
Universitario cerca del tricampeonato: ganó 2-0 a Alianza Atlético

Ministro de transporte asegura que no habrá paro de transportistas este jueves 2 de octubre

El ministro del MTC anunció que "no habrá paro" el jueves 2 de octubre tras reuniones con algunos gremios de transporte. Más detalles AQUÍ.

Roxana Aliaga
El MTC anunció que no habrá paro de transportistas el jueves 2 de octubre.
El MTC anunció que no habrá paro de transportistas el jueves 2 de octubre. | Composición Líbero/ Margoth Aliaga.
COMPARTIR

Mediante sus redes sociales oficiales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dio a conocer que sostuvo una importante reunión con los gremios de transportistas formales de Lima y Callao. Tras la reunión, el titular de la cartera aseguró que este jueves 2 de octubre no habrá paro.

Paro de transportistas este jueves 2 de octubre de 2025

PUEDES VER: Paro de transportistas el 2 de octubre: estas rutas operarán con normalidad en Lima y Callao

"Más del 80% del empresariado del transporte trabajará con normalidad porque prioriza a los usuarios y confía en los acuerdos alcanzados con el Gobierno", mencionó el titular del MTC.

El ministerio de transporte enfatizó que "mañana no va a haber paro" y destacó que las empresas formales realizaran sus jornadas. Según el MTC, la circulación en la Panamericana Norte, Sur y Callao será con total normalidad. "Son empresarios que se la juegan por el país y que, pese a las extorsiones, seguirán trabajando", comentó.

Gremios confirman paro de transportistas el jueves 2 de octubre

La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao anunciaron que más de 120 empresas participaran en el paro de transportistas del 2 de octubre, porque más del 30% de choferes están siendo extorsionados.

Según dieron a conocer, la protesta comenzará a las 7 de la mañana y el punto de encuentro será en la plaza San Martín y Parque de la Reserva. La medida busca crear una mesa de diálogo con las autoridades para crear estrategias que frenen la delincuencia en el país.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. ¿Se suspenderán las clases escolares este 2 de octubre por el paro de transportistas? Conoce qué indica el Minedu

  2. DNI electrónico GRATIS en Chorrillos: campaña de RENIEC este sábado 4 de octubre para los vecinos

  3. Renuevan importante avenida de Lima Norte: ciudadanos reducirán el tiempo de viaje a sus destinos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano