Ministro de transporte asegura que no habrá paro de transportistas este jueves 2 de octubre
El ministro del MTC anunció que "no habrá paro" el jueves 2 de octubre tras reuniones con algunos gremios de transporte. Más detalles AQUÍ.
Mediante sus redes sociales oficiales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dio a conocer que sostuvo una importante reunión con los gremios de transportistas formales de Lima y Callao. Tras la reunión, el titular de la cartera aseguró que este jueves 2 de octubre no habrá paro.
"Más del 80% del empresariado del transporte trabajará con normalidad porque prioriza a los usuarios y confía en los acuerdos alcanzados con el Gobierno", mencionó el titular del MTC.
El ministerio de transporte enfatizó que "mañana no va a haber paro" y destacó que las empresas formales realizaran sus jornadas. Según el MTC, la circulación en la Panamericana Norte, Sur y Callao será con total normalidad. "Son empresarios que se la juegan por el país y que, pese a las extorsiones, seguirán trabajando", comentó.
Gremios confirman paro de transportistas el jueves 2 de octubre
La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao anunciaron que más de 120 empresas participaran en el paro de transportistas del 2 de octubre, porque más del 30% de choferes están siendo extorsionados.
Según dieron a conocer, la protesta comenzará a las 7 de la mañana y el punto de encuentro será en la plaza San Martín y Parque de la Reserva. La medida busca crear una mesa de diálogo con las autoridades para crear estrategias que frenen la delincuencia en el país.
