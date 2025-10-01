Paro de transportistas el 2 de octubre: estas rutas operarán con normalidad en Lima y Callao

El jueves 2 de octubre de 2025 se ha programado un paro general de transportistas en Lima y Callao, en medio de un ambiente de creciente tensión en el sector transporte. Los gremios denuncian que los choferes enfrentan amenazas, extorsiones, asesinatos y cobros de "cupos" por parte de organizaciones criminales, y exigen acciones inmediatas del Estado para garantizar su seguridad.

Según los convocantes, más de 120 empresas de transporte participarán en la paralización. El objetivo es presionar para que se adopten medidas concretas, como la creación de una "unidad de élite" integrada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial para combatir la criminalidad en el transporte.

Esta medida afectará principalmente al transporte urbano convencional (buses, combis y colectivos) en rutas regulares dentro de Lima y Callao. Pero no todos los servicios se paralizarán: las autoridades ya han anticipado que ciertos sistemas masivos seguirán operando para garantizar la movilidad mínima de la ciudadanía.

Detalles del paro de transportistas del 2 de octubre de 2025

La convocatoria cubre durante todo el día 2 de octubre; los gremios anunciaron que no saldrán a trabajar como forma de protesta. Se espera además una marcha desde puntos de concentración desde las 7:00 a.m. hacia el Congreso de la República para hacer entrega de sus demandas institucionales.

En la paralización participan gremios como la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, ANITRA y AETU. Más de 70 empresas se sumarían inicialmente, pero los líderes estiman que el número podría superar las 120 empresas.

Qué líneas y servicios de transporte sí operarán el 2 de octubre

Aunque el paro afectará en gran medida al transporte urbano convencional, las autoridades y fuentes del sector han asegurado que los sistemas de transporte masivo y los corredores autorizados seguirán operando con normalidad para no dejar a la población completamente sin movilidad.

El Metropolitano, junto con sus buses alimentadores, seguirá prestando servicio con normalidad, durante sus horarios habituales (madrugada hasta la noche).

Los corredores complementarios también operarán de manera habitual, garantizando la circulación en las vías exclusivas.

Las líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao seguirán funcionando al 100 % de su capacidad, incluso en jornadas de paro urbano.

El servicio AeroDirecto también se mantendrá operativo, según comunicados de la ATU en otras oportunidades de paro.

Las rutas autorizadas y buses regulados por la ATU podrían recibir prioridad para garantizar el tránsito mínimo en las zonas críticas. (esto se infiere de los comunicados en paros anteriores)

Líneas convencionales que no acatarán el paro

Según información publicada, algunas líneas de transporte convencionales en San Juan de Lurigancho confirmaron que continuarán con su servicio pese a la paralización. Entre ellas:

San Sebastián ('La 50')

Las Flores ('La 57')

Huáscar

Roma

Santa Catalina

Qué tipo de transporte no operará o estará afectado

La mayor afectación será sobre los buses urbanos y rutas informales que no están afiliadas o reguladas directamente por la ATU. Combis, micros y colectivos informales o de rutas locales podrían dejar de prestar servicio casi por completo.

Las rutas convencionales no reguladas que no estén integradas a un corredor autorizado probablemente se paralicen. En sectores periféricos o alejados, el acceso al transporte será más limitado.

Recomendaciones para los usuarios