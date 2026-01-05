Municipalidad de Lima inicia importante obra en Surco: mejorará el tránsito y seguridad para los vecinos

La Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), comenzó con los trabajos de mejora en la av. Paseo Castellana del distrito de Santiago de Surco. Esta importante obra brindará una mejor calidad de vida a los vecinos.

Mediante las redes sociales, la institución capitalina, brindó más detalles sobre esta intervención en Surco, que consiste en la pavimentación en la av. Paseo Castellana. Esta labor tiene la finalidad de mejorar la transitabilidad en dicha zona y la seguridad para los residentes, quienes gozarán de las mejoradas vías muy pronto.

Pero eso no es todo, ya que en esta obra también se incluye la ampliación de la calzada, modernización de la infraestructura vial y construcción de nuevas veredas, que brindará mayor seguridad de los peatones, reduciendo el riesgo de accidentes y facilitando el tránsito ordenado.

La Municipalidad de Lima ejecuta obras de mejora, ampliación y pavimentación en la avenida Paseo La Castellana.

Asimismo, este proyecto en Surco, que comenzó a fines del 2025 e inicios de 2026, tendrá un gran impacto para peatones y conductores, respecto a la mejora de la circulación vehicular y reducirá la congestión que se genera, uniendo la zona de Higuereta con la Vía Expresa Sur y Barranco.

Es importante tener en cuenta que los trabajos contemplan la intervención de la vía en la av. Paseo Castellana, por lo que se recomienda a los vecinos y usuarios tomar precauciones, considerando rutas alternas durante el desarrollo de la obra, que se extenderá por los siguientes meses del presente año.

Por su parte, los usuarios no dudaron en comentar en redes sociales. "Mi recomendación sería que el tramo en controversia no solo termine siendo funcional, también la estética juega un papel muy importante", "Ojalá le pongan asfalto, porque así se ve feo", "Que le metan máquina encima a ese tal colegio que se cree intocable de no devolver el terreno", indicaron.