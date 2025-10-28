- Hoy:
Sedapal: corte de agua en Lima y Callao este 29 de octubre afectará a 4 distritos
Este miércoles 29 de octubre habrá una nueva suspensión del servicio de agua potable en ciertos distritos de Lima, por tanto es importante tomar las precauciones del caso.
El organismo Sedapal ha programado un corte de agua para el miércoles 29 de octubre de 2025, como parte de sus labores de mantenimiento y mejora de la infraestructura de abastecimiento en diversos distritos de Lima Metropolitana. Esta interrupción temporal busca facilitar trabajos técnicos como el cambio de válvulas o la limpieza de reservorios, con el fin de asegurar la calidad y continuidad del servicio a largo plazo.
Para los residentes de los distritos de San Isidro, Carabayllo, Chorrillos y San Juan de Miraflores es fundamental conocer los sectores afectados, los horarios estimados de suspensión y las recomendaciones para afrontar el periodo sin servicio. Al estar informados, los vecinos pueden prepararse con anticipación. A continuación te dejamos los sectores impactados y los horarios previstos.
San Isidro
- Motivo del corte: cambio de válvula
- Sectores: Urbanización El Rosario, cuadrantes de Av. Camino Real, Av. El Rosario, Av. Víctor Andrés Belaúnde, Av. Aurelio Miró Quesada.
- Horario estimado de suspensión: de 12:00 m. a 8:00 p.m. del miércoles 29 de octubre.
Carabayllo
- Motivo: limpieza de reservorio. infobae
- Sectores: Asociación Las Lomas de Carabayllo; Asociación Casa Huerta Villa Nazareth; Asociación Santa Rosa; San Benito 1ª; y zonas aledañas (sector 372).
- Horario estimado: de 12:00 m. a 8:00 p.m. del miércoles. (Se reportan dos cortes simultáneos en esta área)
Chorrillos
- Motivo: limpieza de reservorio.
- Sectores: A.H. General Miguel Iglesias; A.H. Intillacta; A.H. Marcavila (Sector 75).
- Horario estimado: desde 5:00 a.m. hasta 9:00 p.m. del miércoles 29 de octubre.
San Juan de Miraflores
Motivo: limpieza de reservorio.
- Sectores: Asociación Néstor Batanero; Asociación El Inti; Cooperativa América; Cooperativa Vivienda Umamarca; Paman Sur; Mariano Santos; Las Perlas; Alipio Ponce; Villa El Huerto; Asociación Solidaridad San Antonio; Santa Rosa; Conci; San Antonio Viejo (Sector 88).
- Horario estimado: de 8:00 a.m. hasta 8:00 p.m. del miércoles 29.
Recomendaciones para los vecinos afectados
- Almacene agua suficiente para el periodo estimado sin servicio, considerando uso limitado en baño, cocina y otras necesidades.
- Evite iniciar actividades que dependan de presión de agua alta entre los horarios señalados.
- Verifique que sus tanques o cisternas personales estén limpios y listos para uso.
- Para consultas específicas, comuníquese al 01 317-8000
- Una vez restablecido el servicio, abra gradualmente sus grifos para liberar aire y verificar que la presión es normal.
