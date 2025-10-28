Sedapal: corte de agua en Lima y Callao este 29 de octubre afectará a 4 distritos

El organismo Sedapal ha programado un corte de agua para el miércoles 29 de octubre de 2025, como parte de sus labores de mantenimiento y mejora de la infraestructura de abastecimiento en diversos distritos de Lima Metropolitana. Esta interrupción temporal busca facilitar trabajos técnicos como el cambio de válvulas o la limpieza de reservorios, con el fin de asegurar la calidad y continuidad del servicio a largo plazo.

Para los residentes de los distritos de San Isidro, Carabayllo, Chorrillos y San Juan de Miraflores es fundamental conocer los sectores afectados, los horarios estimados de suspensión y las recomendaciones para afrontar el periodo sin servicio. Al estar informados, los vecinos pueden prepararse con anticipación. A continuación te dejamos los sectores impactados y los horarios previstos.

Sedapal anunció un nuevo corte de agua este miércoles 29 de octubre / FOTO: Difusión

San Isidro

Motivo del corte: cambio de válvula

Sectores: Urbanización El Rosario, cuadrantes de Av. Camino Real, Av. El Rosario, Av. Víctor Andrés Belaúnde, Av. Aurelio Miró Quesada.

Horario estimado de suspensión: de 12:00 m. a 8:00 p.m. del miércoles 29 de octubre.

Carabayllo

Motivo: limpieza de reservorio.

Sectores: Asociación Las Lomas de Carabayllo; Asociación Casa Huerta Villa Nazareth; Asociación Santa Rosa; San Benito 1ª; y zonas aledañas (sector 372).

Horario estimado: de 12:00 m. a 8:00 p.m. del miércoles. (Se reportan dos cortes simultáneos en esta área)

Chorrillos

Motivo: limpieza de reservorio.

Sectores: A.H. General Miguel Iglesias; A.H. Intillacta; A.H. Marcavila (Sector 75).

Horario estimado: desde 5:00 a.m. hasta 9:00 p.m. del miércoles 29 de octubre.

San Juan de Miraflores

Motivo: limpieza de reservorio.

Sectores: Asociación Néstor Batanero; Asociación El Inti; Cooperativa América; Cooperativa Vivienda Umamarca; Paman Sur; Mariano Santos; Las Perlas; Alipio Ponce; Villa El Huerto; Asociación Solidaridad San Antonio; Santa Rosa; Conci; San Antonio Viejo (Sector 88).

Horario estimado: de 8:00 a.m. hasta 8:00 p.m. del miércoles 29.

Recomendaciones para los vecinos afectados