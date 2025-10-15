Corte de agua este 16 de octubre en 7 distritos de Lima: Sedapal suspenderá servicio por casi 12 horas
Diversos distritos de Lima Metropolitana no contarán con el servicio de agua potable este jueves 16 de octubre. Conoce las zonas afectadas y el horario de corte.
Este jueves 16 de octubre, siete distritos de Lima sufrirán el corte de agua, así lo anunció el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Diversas localidades en San Juan de Miraflores, Chaclacayo, Comas, Carabayllo, Miraflores, San Borja y El Agustino, no tendrán el servicio hasta por casi 12 horas. Conoce si te verás afectado y toma tus precauciones.
San Juan de Miraflores
Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 de la noche, el sector 300 en SJM no tendrán agua potable debido a limpieza de reservorio. Estas son las zonas afectadas:
- Sector 300: Cuadrante: A.H. 7 de Junio, A.H. Imperial, A.H. 5 de Mayo, A.H. La Rinconada, A.H. Las Lomas, A.H. Los Girasoles
Chaclacayo
Este jueves 16 de octubre, el corte de agua será desde las 8:00 a. m. hasta 8:00 p. m., estas serán las localidades afectadas por el corte de agua por parte de Sedapal:
- Sector 155: Asoc. Trabajadores Municipales, Asoc. Huascarán, Asoc. Las Lomas - Ex Antivese, Asoc. Los Pinos, Asoc. Valle Hermoso
Comas
El horario de corte de agua para el 16 de octubre, será desde el mediodía hasta el 6:00 p. m., en diversas zonas del distrito de Lima Norte. Conoce si te verás afectado:
- Comas (Sectores 339, 340C, 341A y los sectores del 342 al 350)
- Todo el distrito de Comas. Excepto el área comprendida entre las Av. Gerardo Unger, Av. República de Israel, Av. Micaela Bastidas, Av. Túpac Amaru.
Sedapal confirmó corte de agua para el jueves 16 de octubre.
Carabayllo
Desde las 12:00 m. hasta 6:00 p. m., zonas de Carabayllo no tendrán agua potable debido a limpieza de reservorio. Estas serán las afectadas:
- Carabayllo (Sectores 350, 351, 352), Cerro Collique ref. Av. Alfonso Ugarte cdra. 12 A.H. Año Nuevo sector Lomas del Aposento Alto, distrito de Comas
- Carabayllo: Área comprendida entre límite distrital con Comas, Río Chillón, Av. Parque Zonal, Av. Túpac Amaru y Av. Amador Merino Reyna.
Miraflores
El horario de corte de agua en Miraflores para el 16 de octubre, será desde el mediodía hasta el 11:00 p. m., en diversas zonas del distrito de Lima Norte. Conoce si te verás afectado:
- Sector 54: Urb. Santa Cruz, Urb. Miraflores, Cuadrante: Av. José Pardo, Av. Jorge Chávez, Malecón Cisneros
San Borja
Los vecinos de San Borja no contarán con el servicio de agua, desde el mediodía hasta las 11:00 de la noche, debido a la ejecución de empalme. Conoce si te verás afectado:
- Sector 67: Conjunto Residencial Torres de Limatambo, Cuadrante: Av. Aviación, Av. Angamos Este, Calle Emilio Harth Terré, Av. Ricardo Malachowski, Jr. Claudio Galeno, Jr. Eduardo Ordóñez
El Agustino
Este jueves 16 de octubre, el horario de suspensión de servicio en El Agustino, será desde las 12:00 m. hasta 11:00 p. m. Las localidades afectadas por el corte de agua por parte de Sedapal serán:
- Sector 77: A.H. Virgen del Carmen, A.H. Nocheto, A.H. Señor de los Milagros, P.J. Villa Hermosa, A.H. Los Perales, A.H. Ampl. Nocheto Mz. A y B.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50