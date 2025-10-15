Corte de agua este 16 de octubre en 7 distritos de Lima: Sedapal suspenderá servicio por casi 12 horas

Este jueves 16 de octubre, siete distritos de Lima sufrirán el corte de agua, así lo anunció el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Diversas localidades en San Juan de Miraflores, Chaclacayo, Comas, Carabayllo, Miraflores, San Borja y El Agustino, no tendrán el servicio hasta por casi 12 horas. Conoce si te verás afectado y toma tus precauciones.

San Juan de Miraflores

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 de la noche, el sector 300 en SJM no tendrán agua potable debido a limpieza de reservorio. Estas son las zonas afectadas:

Sector 300: Cuadrante: A.H. 7 de Junio, A.H. Imperial, A.H. 5 de Mayo, A.H. La Rinconada, A.H. Las Lomas, A.H. Los Girasoles

Chaclacayo

Este jueves 16 de octubre, el corte de agua será desde las 8:00 a. m. hasta 8:00 p. m., estas serán las localidades afectadas por el corte de agua por parte de Sedapal:

Sector 155: Asoc. Trabajadores Municipales, Asoc. Huascarán, Asoc. Las Lomas - Ex Antivese, Asoc. Los Pinos, Asoc. Valle Hermoso

Comas

El horario de corte de agua para el 16 de octubre, será desde el mediodía hasta el 6:00 p. m., en diversas zonas del distrito de Lima Norte. Conoce si te verás afectado:

Comas (Sectores 339, 340C, 341A y los sectores del 342 al 350)

Todo el distrito de Comas. Excepto el área comprendida entre las Av. Gerardo Unger, Av. República de Israel, Av. Micaela Bastidas, Av. Túpac Amaru.

Carabayllo

Desde las 12:00 m. hasta 6:00 p. m., zonas de Carabayllo no tendrán agua potable debido a limpieza de reservorio. Estas serán las afectadas:

Carabayllo (Sectores 350, 351, 352), Cerro Collique ref. Av. Alfonso Ugarte cdra. 12 A.H. Año Nuevo sector Lomas del Aposento Alto, distrito de Comas

Carabayllo: Área comprendida entre límite distrital con Comas, Río Chillón, Av. Parque Zonal, Av. Túpac Amaru y Av. Amador Merino Reyna.

Miraflores

El horario de corte de agua en Miraflores para el 16 de octubre, será desde el mediodía hasta el 11:00 p. m., en diversas zonas del distrito de Lima Norte. Conoce si te verás afectado:

Sector 54: Urb. Santa Cruz, Urb. Miraflores, Cuadrante: Av. José Pardo, Av. Jorge Chávez, Malecón Cisneros

San Borja

Los vecinos de San Borja no contarán con el servicio de agua, desde el mediodía hasta las 11:00 de la noche, debido a la ejecución de empalme. Conoce si te verás afectado:

Sector 67: Conjunto Residencial Torres de Limatambo, Cuadrante: Av. Aviación, Av. Angamos Este, Calle Emilio Harth Terré, Av. Ricardo Malachowski, Jr. Claudio Galeno, Jr. Eduardo Ordóñez

El Agustino

Este jueves 16 de octubre, el horario de suspensión de servicio en El Agustino, será desde las 12:00 m. hasta 11:00 p. m. Las localidades afectadas por el corte de agua por parte de Sedapal serán: