Se propone toque de queda en reunión entre el presidente y alcaldes de Lima: "Ejército a las calles"

Este martes 14 de octubre, el presidente José Jerí Oré tuvo una reunión de trabajo con los alcaldes distritales de Lima Metropolitana, en la que trataron la actual problemática que azota la capital. Entre las propuestas que más llamó la atención, fue la implementación del toque de queda, iniciativa que planteó el alcalde de Miraflores, Carlos Canales.

El burgomaestre señaló lo siguiente: "Las primeras medidas que debe dictar su gobierno, tienen que estar orientadas a lo que nos ha convocado, que es hablar de seguridad ciudadana... es absolutamente necesario, declarar estado de emergencia en todo el país, con medidas complementarias como el toque de queda".

"Yo sé la afectación económica que puede existir en diversos negocios, más aún Miraflores, que vive de la industria turística o del entretenimiento. Pero ante situaciones extremas, medidas extremas, y eso implica, saber al Ejército a las calles, tomar las medidas adecuadas para restringir", agregó, Carlos Canales.

Estas son las propuestas de los alcaldes distritales de Lima Metropolitana

Luego de esta reunión en el Palacio de Gobierno, se emitió el pronunciamiento oficial de los alcaldes distritales de Lima, quienes mostraron su respaldo a la gestión del actual mandatario de la República. Asimismo, dieron a conocer cuáles son las medidas que se formulan ante la inseguridad ciudadana:

Declaratoria del Estado de Emergencia con medidas efectivas. Evaluar toque de queda.

Municipalización de determinadas funciones policiales.

Uso obligatorio de los chalecos naranja en transporte lineal y vehículos menores de manera temporal y circulación de una sola persona por motocicleta.

Promover la entrega de armas. Plazo perentorio para entrega de armas ilegales.

Destacar el liderazgo del Presidente de la República en la lucha por la seguridad ciudadana.

Pronunciamiento de las propuestas para reforzar la seguridad ciudadana.

¿Qué alcaldes participaron de la reunión con el presidente?

En Palacio de Gobierno, el presidente José Jerí lideró una reunión de trabajo con los alcaldes distritales de Lima Metropolitana. Conoce quiénes fueron los que participaron:

Alcalde de Surco, Carlos Bruce

Alcalde de Miraflores, Carlos Canales

Alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman

Alcalde del Rímac, Néstor de La Rosa.

Alcalde de San Luis, Ricardo Pérez

Alcalde de Los Olivos, Luis Felipe Castillo

Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo

Alcalde SJL, Jesús Maldonado

Alcalde de Chaclacayo, Sergio Antonio Baigorria

Alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga

Alcalde SMP, Hernán Cifuentes

Alcalde de Ate, Franco Vidal

⁠Alcalde de Santa Anita, Olimpo Alegría

⁠Alcalde de Ancón, Samuel Daza

Alcalde de Santa Rosa, George Robles

Alcalde de Comas, Ulises Villegas

Alcalde de San Bartolo, August Carbajal

Alcalde de Lurigancho - Chosica, Oswaldo Vargas

Alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez

Alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza

Alcalde de Breña, Luis de la Mata

Alcaldesa Pueblo Libre, Mónica Tello

Alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas

Alcalde Pachacamac, Enrique Cabrera

Alcalde de Surquillo, Cintia Loayza

Alcalde de La Molina, Diego Uceda

Alcalde de Cieneguilla, Emilio Chávez

Alcalde de Pucusana, Juan Cuya

Alcalde de VES, Guido Iñigo

⁠Alcalde San Miguel, Eduardo Bless

⁠Alcalde de SJM, Delia Castro

Alcalde de El Agustino, Richard Soria

⁠Alcalde de La Victoria, Rubén Cano

Alcalde de Santa María del Mar, Alberto Monteverde

Alcalde de San Borja, Marco Álvarez

¿En qué consiste el toque de queda?

El toque de queda consiste en una medida de restricción impuesta por las autoridades que prohíbe a las personas transitar o permanecer en lugares públicos durante determinadas horas, generalmente en la noche o madrugada. Su objetivo principal es mantener el orden público, garantizar la seguridad ciudadana o controlar situaciones de emergencia, como desastres naturales, disturbios o crisis sanitarias.