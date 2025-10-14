- Hoy:
Se propone toque de queda en reunión entre el presidente y alcaldes de Lima: "Ejército a las calles"
Alcaldes distritales de Lima Metropolitana hicieron oficial la propuesta de declarar toque de queda ante la inseguridad, así como el estado de emergencia.
Este martes 14 de octubre, el presidente José Jerí Oré tuvo una reunión de trabajo con los alcaldes distritales de Lima Metropolitana, en la que trataron la actual problemática que azota la capital. Entre las propuestas que más llamó la atención, fue la implementación del toque de queda, iniciativa que planteó el alcalde de Miraflores, Carlos Canales.
El burgomaestre señaló lo siguiente: "Las primeras medidas que debe dictar su gobierno, tienen que estar orientadas a lo que nos ha convocado, que es hablar de seguridad ciudadana... es absolutamente necesario, declarar estado de emergencia en todo el país, con medidas complementarias como el toque de queda".
"Yo sé la afectación económica que puede existir en diversos negocios, más aún Miraflores, que vive de la industria turística o del entretenimiento. Pero ante situaciones extremas, medidas extremas, y eso implica, saber al Ejército a las calles, tomar las medidas adecuadas para restringir", agregó, Carlos Canales.
Estas son las propuestas de los alcaldes distritales de Lima Metropolitana
Luego de esta reunión en el Palacio de Gobierno, se emitió el pronunciamiento oficial de los alcaldes distritales de Lima, quienes mostraron su respaldo a la gestión del actual mandatario de la República. Asimismo, dieron a conocer cuáles son las medidas que se formulan ante la inseguridad ciudadana:
- Declaratoria del Estado de Emergencia con medidas efectivas. Evaluar toque de queda.
- Municipalización de determinadas funciones policiales.
- Uso obligatorio de los chalecos naranja en transporte lineal y vehículos menores de manera temporal y circulación de una sola persona por motocicleta.
- Promover la entrega de armas. Plazo perentorio para entrega de armas ilegales.
- Destacar el liderazgo del Presidente de la República en la lucha por la seguridad ciudadana.
Pronunciamiento de las propuestas para reforzar la seguridad ciudadana.
¿Qué alcaldes participaron de la reunión con el presidente?
En Palacio de Gobierno, el presidente José Jerí lideró una reunión de trabajo con los alcaldes distritales de Lima Metropolitana. Conoce quiénes fueron los que participaron:
- Alcalde de Surco, Carlos Bruce
- Alcalde de Miraflores, Carlos Canales
- Alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman
- Alcalde del Rímac, Néstor de La Rosa.
- Alcalde de San Luis, Ricardo Pérez
- Alcalde de Los Olivos, Luis Felipe Castillo
- Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo
- Alcalde SJL, Jesús Maldonado
- Alcalde de Chaclacayo, Sergio Antonio Baigorria
- Alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga
- Alcalde SMP, Hernán Cifuentes
- Alcalde de Ate, Franco Vidal
- Alcalde de Santa Anita, Olimpo Alegría
- Alcalde de Ancón, Samuel Daza
- Alcalde de Santa Rosa, George Robles
- Alcalde de Comas, Ulises Villegas
- Alcalde de San Bartolo, August Carbajal
- Alcalde de Lurigancho - Chosica, Oswaldo Vargas
- Alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez
- Alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza
- Alcalde de Breña, Luis de la Mata
- Alcaldesa Pueblo Libre, Mónica Tello
- Alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas
- Alcalde Pachacamac, Enrique Cabrera
- Alcalde de Surquillo, Cintia Loayza
- Alcalde de La Molina, Diego Uceda
- Alcalde de Cieneguilla, Emilio Chávez
- Alcalde de Pucusana, Juan Cuya
- Alcalde de VES, Guido Iñigo
- Alcalde San Miguel, Eduardo Bless
- Alcalde de SJM, Delia Castro
- Alcalde de El Agustino, Richard Soria
- Alcalde de La Victoria, Rubén Cano
- Alcalde de Santa María del Mar, Alberto Monteverde
- Alcalde de San Borja, Marco Álvarez
¿En qué consiste el toque de queda?
El toque de queda consiste en una medida de restricción impuesta por las autoridades que prohíbe a las personas transitar o permanecer en lugares públicos durante determinadas horas, generalmente en la noche o madrugada. Su objetivo principal es mantener el orden público, garantizar la seguridad ciudadana o controlar situaciones de emergencia, como desastres naturales, disturbios o crisis sanitarias.
